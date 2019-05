Nadal na antuce nevyhraje ani třetí turnaj, Djokoviče vyzve Tsitsipas | iSport.cz

S dvacetiletým Řekem, kterému v předchozích třech vzájemných zápasech nepovolil ani set, prohrál pětinásobný vítěz madridského turnaje za dvě a půl hodiny 4:6, 6:2, 3:6. Tsitsipas se ve finále utká se světovou jedničkou Srbem Novakem Djokovičem.

„Tohle je nejvíc. Mám ohromnou radost, že jsem dneska uspěl. Bojuju, jsem v transu. Užívám si tenis naplno. Tohle vítězství je prostě neuvěřitelné,“ rozplýval se Tsitsipas. Před týdnem ovládl turnaj v Estorilu a nyní má na kontě sérii osmi vyhraných zápasů. V pondělním žebříčku ATP se posune minimálně na sedmé místo a bude nejvýš v kariéře.

Nadalovi sebral v zápase, který skončil chvíli před půlnocí, šestkrát podání. Sám čelil 16 brejkbolům a 11 jich odvrátil. „Hlavní je hlava a rozhodnost v klíčových chvílích. Musel jsem využít všechny příležitosti. Rafa je bojovník, nic vám nedá zadarmo. Je třeba bojovat v každé výměně,“ uvedl Tsitsipas.

„Přesně jsem věděl, co musím hrát, ale nešlo mi to. Bojoval jsem. Moc jsem mu to neztížil svým forhendem,“ řekl Nadal. „On hrál samozřejmě dobře, agresivně. Já jsem mu to ale usnadnil. Nehrál jsem dost dobře, jinak bych vyhrál. Na antuce jsem celé roky vyhrával, letos to tak není. Byl jsem blízko, ale nepovedlo se mi zvítězit. Musím to vzít, ale to neznamená, že se to nepokusím změnit,“ uvedl držitel rekordních 11 titulů z Roland Garros.

Djokovič postoupil v Madridu do finále potřetí a bude útočit na třetí titul. V semifinále zdolal Rakušana Dominica Thiema 7:6, 7:6. Jednatřicetiletý Srb se letos do finále dostal teprve podruhé po lednovém Australian Open, kde vybojoval třetí grandslamový titul za sebou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 7,279.270 eur):

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Thiem (5-Rak.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), Tsitsipas (8-Řec.) - Nadal (2-Šp.) 6:4, 2:6, 6:3.

Ženy (dotace 7,021.128 eur):

Dvouhra - finále:

Bertensová (7-Niz.) - Halepová (3-Rum.) 6:4, 6:4.