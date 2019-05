Radek Štěpánek se vrací po 13 měsících. Bude koučem Dimitrova | iSport.cz

Třináct měsíců po ukončení spolupráce s Novakem Djokovičem se Radek Štěpánek vrací do světa velkého tenisu. A znovu bude pomáhat muži s velkým renomé. Sedmadvacetiletý Grigor Dimitrov je vítězem Turnaje mistrů z roku 2017, po svém životním triumfu figuroval na třetí příčce žebříčku. V současné sezoně poznamenané zraněním ramene však klesl až do páté desítky pořadí ATP a před pár dny oznámil, že ukončuje tříletou spolupráci s Danielem Vallverduem. Nástupcem venezuelského trenéra bude právě Štěpánek. Českou legendu do funkce doporučil její přítel Andre Agassi.

S Agassim už Štěpánek čtyři měsíce tvořil jeden tým, který se staral o Novaka Djokoviče. V turbulentní době, kdy se srbský vladař dostával ze zranění lokte a příliš nenaslouchal radám svých mužů, se však toto společenství rozpadlo. Přátelství Štěpánek – Agassi ale vydrželo, osminásobný grandslamový šampion například loni dorazil na Čechovu velkolepou pražskou rozlučku.

Agassiho najal Dimitrov loni koncem října. Devětačtyřicetiletý Američan ho doprovázel letos na Australian Open, kde postoupil do osmifinále. Agassi má však mnoho dalších aktivit a nechce být tradičním cestovním koučem, jenž by kočoval mnoho týdnů v roce po světě. Doteď tuto funkci zastával Vallverdu, nyní připadne Štěpánkovi.

Ten se nikdy netajil, že se hodlá do trenérských kruhů vrátit. „Musím dostat nabídku, která mě zaujme a s tím hráčem bude fungovat chemie. Já jsem lidi, se kterými jsem pracoval, nevnímal jako službu. Co dneska vidím kolem sebe, tak 99,9 procenta hráčů a hráček dneska bere trenéry, kondiční a fyzia jen jako službu. Já to tak nikdy neměl, proto jsme s týmem mohli být dvacet let spolu a dodneška mám se všemi skvělý vztah. Proto nechci mít ten pocit, že jsem jen služba. V tom neumím dobře fungovat,“ prohlásil v březnu pro Sport.

V tom samém interview vysvětlil svůj přístup k trénování. „Moji trenéři mi dali sto procent, byli tam pro mě ve dne v noci. Nešlo jen o bekhend a forhend, ale o život jako takový. A tohle chci být já jako trenér pro někoho dalšího. Natrénovat údery dneska může každý, ale největší rozdíly se dělají někde jinde. Tenistu může něco ovlivnit 24 hodin denně. Ať už jde o výkon, přemýšlení nebo emoci. Je to jedna velká pyramida, která se musí poskládat a je potřeba neustále improvizovat. Proto říkám, že je strašně důležité, kam vás hráč pustí. Není to o tom, že chcete mít nad hráčem neustále kontrolu a říkat mu, aby si šel vyčistit zuby. To v žádném případě. Ale člověka musíte poznat i mimo kurt.“

Spojenectví Štěpánka s Dimitrovem, velkým talentem, jemuž se přezdívalo Baby Federer, má být oficiálně ohlášeno v nejbližších dnech.

Kdo je Grigor Dimitrov

věk: 27 let (16. 5. 1991)

na žebříčku: 46.

nejvýš na žebříčku: 3. (listopad 2017)

turnajové tituly: 8

letošní bilance: 9:6

kariérní bilance: 290:186

největší úspěchy: vítěz Turnaje mistrů (2017), vítěz turnaje Masters v Cincinnati (2017), semifinalista Australian Open (2017) a Wimbledonu (2014)

prize money: 16,3 mil. USD