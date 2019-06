Tenis ve věku multišampionů. Kdo vyhrál nejvíc titulů na jednom turnaji? | iSport.cz

A mnozí soudí, že 12 titulů nemusí být jeho konečným číslem. „Nedivil bych se, kdyby to vytáhl až na patnáct,“ tvrdí expert Mats Wilander. A navrch by mohl Nadal končit kariéru s olympijským zlatem v Paříži 2024. Kde jinde, než ve svém antukovém království.

11 TITULŮ

Rafael Nadal - Monte Carlo (antuka)

šampionem: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018

Poprvé hrál v na luxusním turnaji v bohatém knížectví, kde tradičně startuje evropská antuková sezona, jako šestnáctiletý zelenáč. Málo se ví, že tehdy pomohl až 109. tenistovi žebříčku k divoké kartě Čech Milan Štěrba. Bývalý rozhodčí se staral o servis hráčům a nakonec přemluvil pořadatele, aby mladému Španělovi vyhověli. A vzniklo z toho přátelství rodáka z Rokycan s Nadalovou rodinou.

Monte Carlo 2003 bylo prvním velkým turnajem Nadalovy kariéry, a hned na něm vyhrál dva zápasy. V tom druhém dokonce pokořil krajana Alberta Costu, tehdejší světovou sedmičku. V Monte Carlu má Rafa i další rekord, drží tam šňůru 46 výher za sebou, kterou až v roce 2013 přerval Novak Djokovič.

Rafael Nadal - Barcelona (antuka)

šampionem: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018

Je to již tradiční rituál. Když Rafael Nadal vyhraje v Barceloně, vrhne se pak do bazénu společně se sběrači míčků. Takhle to v krásném katalánském městě chodí od roku 2005, co Španěl vyhrál poprvé. Barcelona v kalendáři navazuje bezprostředně na Monte Carlo, v deseti sezonách získal Rafa tenhle antukový double.