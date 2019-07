Plíšková je v Bukurešti ve čtvrtfinále, Veselý naopak končí v Chorvatsku | iSport.cz

Plíšková, 94. hráčka žebříčku a dvojče světové trojky Karolíny, si se soupeřkou poradila za 59 minut a zatím v Bukurešti neztratila ani set. Postupem do semifinále by si sedmadvacetiletá Češka vyrovnala letošní maximum, o postup do finále v dosavadním průběhu sezony neúspěšně usilovala v dubnu v Luganu.

Veselý byl krátký na Mayera

Jiří Veselý do svého zápasu v chorvatském Umagu vstoupil dobře, ujal se vedení 3:1 a první set pro sebe získal za 38 minut. Ve druhé sadě ale za stavu 4:4 ztratil podání a Mayer vyrovnal. Další brejk šestadvacetiletý Čech nabídl soupeři hned v úvodu rozhodujícího setu a 60. hráč světa toho využil. Veselý pak sice za stavu 4:5 dokázal jeden mečbol odvrátit, vyřazení už ale nezabránil.

Tenisový turnaj mužů v Umagu v Chorvatsku (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Mayer (8-Arg.) - Veselý (ČR) 3:6, 6:4, 6:4,

Balázs (Maď.) - Krajinovič (6-Srb.) 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5).

Travaglia (It.) - Fognini (1-It.) 6:1, 2:1,

Djere (3-Srb.) - Lorenzi (It.) 6:3, 3:6, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Bukurešti (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Di Giuseppeová (It.) - Lepchenková (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

2. kolo:

Kristýna Plíšková (8-ČR) - Bonaventureová (Belg.) 6:0, 6:2,

Siegemundová (6-Něm.) - Arruabarrenaová (Šp.) 7:5, 6:3,

Beguová (Rum.) - Juvanová (Slovin.) 6:4, 6:3.

Kužmová (2-SR) - Fourlisová (Austr.) 7:5, 6:2.

Strýcová po návratu: Nejde mi usnout! Všichni se mě v cizině ptají na Češky