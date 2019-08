Navrátil o budoucnosti: Kdo by mohl být nový Berdych či Štěpánek? | iSport.cz

Šestnáctiletý Dalibor Svrčina získal stříbro na nedávném mistrovství Evropy juniorů ve Švýcarsku, Jonáš Forejtek vyhrál dva juniorské grandslamy v deblu, Jiří Lehečka si udělal jméno statečným bojem v Davis Cupu. Tomáš Macháč patří do top 500 v pořadí ATP.

Po hubených sezonách existuje naděje, že z tohoto podhoubí vzejdou následovníci Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem. Věří v to i Jaroslav Navrátil, který se na růstu mladíků sám podílí či ho bedlivě sleduje.

Vidíte již budoucnost českého mužského tenisu pozitivněji?

„Určitě ano. Jména jako Lehečka, Svrčina, Forejtek nebo Macháč se už prosazují. Ti první tři v juniorském tenise, ten poslední už nakukuje mezi muže. Z mladých hráčů nám vždy vystřelil jenom jeden, dneska máme silnou čtyřku. Doufám, že jeden dva z nich by se to mohli naučit. Jsou pracovití, v klubech jsou dobře zabezpečení. Když budou chtít hlavně oni sami, mohli by se prosadit.“

Vy jste trénoval mladého Tomáše Berdycha, který byl v osmnácti již členem elitní stovky žebříčku ATP. Doba se od té doby ale hodně změnila, kariéry tenistů se dramaticky prodloužily a mladí se obtížněji prosazují, že?

„Přesně tak. Tomáš Berdych vyhrál v devatenácti letech svůj první ATP turnaj v Palermu, na to tihle kluci ani nesahají. Konkurence je strašně velká. Dneska jsou z tenistů atleti, sport se posunul úplně někam jinam. Už nestačí mít výborný servis nebo forhend, všechno do sebe musí perfektně zapadnout, jen abyste se dostali do stovky.