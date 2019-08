Djokoviče znovu sejmul ruský "přízrak", Hradecká má titul ze čtyřhry | iSport.cz

Srbský šampion Wimbledonu v této sezoně vypadl s Medveděvem na antukovém Masters s Monte Carlu. Ani v sobotu na betonu v Ohiu na rozjetého ruského tenistu recept nenašel. Moskevský rodák se pokusí dnes vyhrát i finálový duel, což se mu nepovedlo minulou neděli v Montrealu a týden předtím ve Washingtonu.

Djokovič držel zápas ve svých rukou do stavu 6:3 a 2:2. Pak nevyužil klíčový brejkbol a Medveděv ho od té doby přehrával. Na turnajích Masters ztratil Djokovič semifinálový zápas, i když po prvním setu vedl, poprvé po 16 letech.

"Abych byl upřímný, ani nevím, jak se mi to povedlo. V první sadě jsem byl tak unavený a nevěřil jsem, že s Novakem vydržím hrát s takovým nasazením. Ve druhé sadě se to v jednu chvíli otočilo a diváci mi dodali hrozně moc energie," řekl Medveděv, se 43 výhrami nejúspěšnější tenista sezony.

V Cincinnati ho dnes čeká už 18. zápas během dvaceti dnů. Stejně jako Goffin bude usilovat o nejcennější titul a první trofej z Masters. Ve světovém žebříčku si polepší z osmého místa na životní sedmé.

What an incredible night. So much respect for @DjokerNole! Excited about the final tomorrow 👍💪 @ATP_Tour @CincyTennis pic.twitter.com/AD6whCAPWO