Muchová válí. V Soulu se probojovala do svého druhého semifinále v kariéře | iSport.cz

Karolína Muchová se v Soulu dostala do semifinále • Reuters

Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Soulu popáté v sezoně do čtvrtfinále. Třetí nasazená česká hráčka porazila ve 2. kole maďarskou kvalifikantku Tímeu Babosovou hladce 6:2, 6:3. O postup do semifinále se utká s Priscillou Honovou. Australanka, která rovněž prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, vyřadila ve třech setech turnajovou pětku Ajlu Tomljanovicovou.