Zranění z Laver Cupu přetrvává. Nadal se odhlásil z prestižní akce v Šanghaji | iSport.cz

"Jsem velmi smutný, ale letos v Šanghaji nebudu moci hrát. Je to už druhý rok po sobě a vím, že v Číně jsou skvělí fanoušci," uvedl v prohlášení Nadal, jenž před měsícem získal na US Open 19. grandslamový titul. "Jak asi víte, během Laver Cupu jsem měl zánět v levém zápěstí a neměl jsem dost času na uzdravení a trénink... Doufám, že se příští rok vrátím," uvedl finalista turnaje z let 2009 a 2017.

Po Nadalově odhlášení tak padla šance, že by se po delší době na jednom turnaji sešli všichni členové "velké čtyřky". Vedle Rogera Federera a Novaka Djokoviče má v nejlidnatějším městě Číny startovat i Andy Murray, jenž se postupně vrací na tour po druhé operaci kyčle. Nadalova absence také nahraje Djokovičovi v souboji o prestižní pozici světové jedničky na konci sezony.