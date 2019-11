Vysvědčení českých tenistek za rok 2019: tři velké průlomy i jeden propad | iSport.cz

Nejpříjemnější český příběh sezony, která pro ni byla průlomová. Vyhrála při ní premiérový turnaj na WTA (Soul), v Praze došla do finále a nejvíc zazářila ve Wimbledonu, kde při první účasti hned pronikla do čtvrtfinále. Odborníci obdivují její celodvorcový tenis, klidnou povahu i vyrovnanost výkonů. Sedmkrát z letošních patnácti turnajů postoupila alespoň do čtvrtfinále.

Marie Bouzková (21 let)

posun v žebříčku: (ze 142. na 57. místo)

turnajové tituly: 0

zápasová bilance: 44:27

prize money: 0,5 mil. USD

hodnocení: +

Subtilní, ale o to pracovitější a věčně pozitivně naladěná slečna, poskočila do nových sfér. Poprvé končí rok v elitní stovce a to hned na 57. příčce. Zazářila především v létě v Torontu, kde se z kvalifikace prohnala až do semifinále, v němž vzala set Sereně Williamsové. To nejlepší má před sebou.