Sázení? Koučink? Ne, lahev od vody, popírá Zverev telefon při zápase | iSport.cz

Záběry Zvereva soustředícího se na cosi ve své tašce se na Twitteru rozšířily i díky novináři Benu Rothenbergovi. „Je docela možné, že používá nějakou elektroniku. A pokud by to bylo dovolené, je divné, že ji drží tak nízko,“ podivuje se dopisovatel New York Times.

Část fanoušků ale má jasno – Zverev o přestávce mezi gemy používal telefon. Elektroniku přitom pravidla přísně zakazují, aby nemohlo dojít třeba k ovlivnění zápasů, sázkám nebo nepovolené komunikaci s trenérem.

Světové sedmičky se po zápase se Stefanosem Tsitsipasem na zařízení zeptali i novináři, Zverev podezření okamžitě tvrdě odmítl. „Nevím, co viděli, ale rozhodně to nebyl telefon! Telefon byl v šatně, vždycky ho tam nechávám,“ hájil se Zverev.

Když se ho novináři zeptali, s čím si tedy „hrál“, odpověděl, že šlo o prázdnou lahev od vody.

K lepšímu výsledku to ale 22letému rodákovi z Hamburku nepomohlo. S Řekem prohrál hladce ve dvou setech a ví, že jestli chce na Masters postoupit ze skupiny, musí v posledním zápase porazit Rusa Daniila Medvedeva.

Entirely possible that Zverev is indeed using some phonelike-but-not-a-phone electronic device. But if it’s a legal, approved thing, weird to keep it low and hidden and deny any knowledge of the device when asked. https://t.co/1tfW99rcGX