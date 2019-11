TOP 10 Tomáše Berdycha. Největší momenty končící kariéry | iSport.cz

Patřil do skupiny supertalentů s Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovičem nebo Andym Murrayem. A i když se Tomáš Berdych nikdy nestal světovou jedničkou ani grandslamovým vítězem, má za sebou obrovskou kariéru, který se chýlí ke konci. Podívejte se na nejzářivější momenty nejúspěšnějšího českého tenisty posledních let.

Prožíval tehdy průlomové období kariéry, měsíc předtím postoupil do semifinále Roland Garros a na londýnskou trávu dorazil dobře naladěný. Přežil na ní těžké úvodní kola, a pak ve čtvrtfinále připravil Rogeru Federerovi šokující porážku. V semifinále odrovnal i vztekajícího se Novaka Djokoviče. Až Rafael Nadal ho v boji o titul zastavil.

Dvě salátové mísy jsou takové moje grandslamy, prohlásil jednou. Do reprezentačního týmu se vracel léta jak věrný pes, ač tím mohl škodit své individuální kariéře. V Davis Cupu vyhrál úctyhodných 50 zápasů a vytvořil nezapomenutelný deblový pár s Radkem Štěpánkem.

Paříž 2005 a Tomáš Berdych poráží Ivana Ljubičiče, který mu bude o pár let později dělat manažera

V pařížské hale Bercy ovládl pětisetové finále proti svému pozdějšímu manažerovi Ivanu Ljubičičovi. Ve dvaceti letech získal svůj první a také jediný titul ze série Masters. Tehdy patřil do stejné skupiny supertalentů jako Rafael Nadal, či o rok mladší Novak Djokovič s Andym Murraym.

Větrné semifinále v New Yorku a na druhé straně kurtu Andy Murray

US Open vždy miloval, hrál ho jako svůj první grandslam a dařilo se mu. Nejvíc v sezoně 2012, kdy při night session na Ashově stadionu udolal ve čtvrtfinále Rogera Federera a věřil si následně i na Andy Murrayho. Jenže semifinále se hrálo hodně sporně ve větrné bouři a Berdych padl ve čtyřech setech. „Skotové vynalezli vítr,“ smáli se tenkrát celebrity v ochozech herec Sean Connery a fotbalový kouč Alex Ferguson.

Jestli Tomáši Berdychovi nějaký Grandslam nesedí, je to antuková Francie. I tam se ale dostal do semifinále

Pokud mu nějaký grandslam neseděl, bylo to Roland Garros. Právě tam si ale v roce 2010 oetvřel účet celkem sedmi semifinálových účastí na turnajích velké čtyřky. Mezi kvartet nejlepších tehdy proletěl bez ztráty setu, střet s Robinem Söderlingem ale vyzněl pro Švéda. Berdych dřel tři a půl hodiny na kurtu, vedl ještě 2:1 na sety. Pak prohlásil: „Už věřím, že jednou můžu grandslam vyhrát.“

Svůj tenis měl postavený na pevném zdraví a konzistentnosti výkonů. V top 10 žebříčku díky tomu strávil 369 týdnů, to je víc než sedm let. Možná nedokázal dobýt ty nejvyšší mety, ale konzistentností výkonů zcela vynikal. Vždyť pětkrát v sezoně nastřádal přes 50 výher, což je známka extratřídy.

Čtvrtý na světě

Jen dva čeští rodáci, Ivan Lendl (1.) a Petr Korda (2.) vyšplhali v žebříčku ATP výš než on. Bylo to v květnu 2015, co se Berdych po vydařené antukové sezoně pod vedením kouče Daniho Vallverdua vyhoupl za trio Djokovič, Federer, Murray a figuroval na čtvrtém místě.