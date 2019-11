Berdych o konci kariéry: Nechtěl bych se motat kolem 60. místa | iSport.cz

Čím víc mluvil o rozhodnutí ukončit kariéru, tím víc se tenista Tomáš Berdych ujišťoval, že udělal dobře. „Nevidím důvod, proč bych to měl jakkoliv měnit,“ hlásil na setkání s českými novináři po návratu z Turnaje mistrů, kde se oficiálně rozloučil ve společnosti dalších končících hvězd.

„Byla to pro mě úleva, spadl mi kámen ze srdce, že už na mě nečeká ta každodenní rutina, ten stres. Když to opadne, změní se člověku svět,“ vysvětloval Berdych s tím, že podobné pocity měl i z loučících se kolegů v Londýně. „Bylo to prostě správné rozhodnutí ve správný čas,“ měl jasno.

Na kurt se vrátí asi ještě při rozlučkové exhibici v Prostějově příští rok, což přislíbil manažeru Černoškovi, jinak mu ale tenis nechybí.

Do Česka se bývalý čtvrtý hráč světa vrátil z Londýna, kde v sobotu na Turnaji mistrů oficiálně oznámil konec sedmnáctileté profesionální kariéry. „Bylo to fakt pěkné spojení a připomenutí si nejhezčích tenisových vzpomínek,“ poukázal na fakt, že si Masters zahrál šestkrát a ve Wimbledonu byl v roce 2010 ve finále.

Největší zážitek? Finále Wimbledonu

Právě duel o titul na trávě v All England Clubu, v kterém tehdy nestačil na Španěla Rafaela Nadala, označil za nejsilnější okamžik. „Tenis má výhodu, že má víc cílů, ať už jsou to grandslamy, Davis Cup, postavení v žebříčku. Průřez tím vším mám dobrý, ale asi největší zážitek pro mě bude finále Wimbledonu,“ pronesl.

K dalším vrcholům jeho kariéry patřily dvě výhry v Davisově poháru. Tu první s Radkem Štěpánkem slavili v Praze před sedmi lety. „V Davis Cupu hrajete pro tým, pro celou zemi a lidi jsou v hale jenom pro nás. Je to víc o emocích, člověk to jinak vnímá, nechci říct silněji, ale má to svoje kouzlo,“ konstatoval Berdych.

Věkově se rodák z Valašského Meziříčí ve 34 letech necítí na tenis starý, ale loučí se končí kvůli chronickým problémům vyplývajícím z vrozené vady levé kyčle. Ty se projevují bolestí zad, jež ho trápila poslední dva roky. „Okolnosti mě k tomu dohnaly. Nemůžu hrát naplno, aby mě to naplňovalo. Moje kariéra by si nezasloužila, abych se motal kolem padesátého šedesátého místa na světě,“ řekl Berdych.

Když si dnes zapne tenis v televizi, tak v sobě necítí lítost, že sám nestojí na kurtu. „Tenis sleduju jako každý jiný sport. To je pro mě jeden z nejlepších ukazatelů, že to rozhodnutí bylo správné a ve správný čas,“ uzavřel Berdych.