Nejhorší tenista všech dob? Amatér z Ukrajiny baví, neuhrál ani fiftýn | iSport.cz

Čtyřiadvacetiletý thajský tenista Koaykul není známým hráčem, na žebříčku ATP mu patří až 1369. místo. Přesto si připsal zajímavý výsledek, když odehrál tzv. zlatý zápas. Utkání, ve kterém neprohrál ani jedinou výměnu, trvalo pouhých 22 minut.

V kvalifikaci na turnaj ITF Futures v Dauhá totiž narazil na 27letého Bahmeta, který odehrál svůj vůbec první zápas coby profesionál. A zřejmě také poslední, protože je nyní na internetu pro smích. Z videa je znát, že tenis prakticky neumí. Balonek často vůbec netrefoval, a nebo ho zahrál pouze do země.

Koaykul beats Bahmet 6-0 6-0 in Doha, golden match, 48/48 points, here’s the last few pic.twitter.com/DVcIZos47u — Harry (@stokaljona) December 9, 2019

Na twitteru samozřejmě nechybí vtipné komenáře. Jeden z uživatelů konstatoval, že zřejmě není pozdě na to, aby i on začal svojí profesionální kariéru. „Lépe hraju i opilý,“ psal do komentářů další.

Možná se divíte, jak je možné, že se Ukrajinec mohl přihlásit na profesionální turnaj. Teoreticky to může za 27 liber (asi 800 Kč) učinit každý. V praxi se ale nestává, že by se přihlásil někdo bez poloprofesionální zkušenosti nebo dlouholetého trénování.