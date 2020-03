Prázdno v Indian Wells a strach mezi tenisty. Co zruší příště? Wimbledon? | iSport.cz

V Kalifornii bylo všechno připravené. Menší přípravné turnaje proběhly bez problémů a do Indian Wells se sjížděly tenisové hvězdy. Karolína Plíšková, Ashleigh Bartyová, Serena Williamsová, Rafael Nadal, Stan Wawrinka... Ti všichni už trénovali v areálu a přilétali další. Muži i ženy mají na turnaji dotaci skoro 10 milionů dolarů, takže na něj jezdí každý, kdo může. Zhatil ho jediný případ koronaviru v oblasti.

„Jsme strašně zklamaní, že se turnaj neuskuteční, ale zdraví a bezpečnost fanoušků, hráčů, dobrovolníků a vůbec všech je největší priorita,“ smířil se s rozhodnutím šéf turnaje Tommy Haas.

V Coachella Valley, okrese nedaleko Los Angeles, kam patří i Indian Wells, byl potvrzen první případ nákazy koronavirem. A úřady začaly ve velkém rušit hromadné akce z obavy o bezpečnost obyvatel. „Starší lidé jsou nejvíce ohrožení a Coachella Valley je domovem právě pro nejohroženější skupinu. Odvážné, ale správné rozhodnutí,“ obhajuje postup bývalá hráčka Pam Shriverová.

A co aktivní tenisté? Ti se začínají obávat o zbytek sezony. „Pro tour to nevypadá době, když zrušili Indian Wells kvůli jedinému případu. V Miami je nemocných mnohem víc. Hranice v severní Itálii zavřené. Co Masters v Římě? Co French Open? Co Wimbledon?!!,“ tweetoval Jamie Murray.

Belgičanka Kirsten Flipkensová zkritizovala WTA, že nesvolala krizové setkání s hráči, Rumunku Sorana Cirtaová napsala, že se o zrušení turnaje dozvěděla jen z Twitteru.

„Pořád jsme tady a vymýšlíme, co bude dál. Smutné, co se ve světě děje, snad se to brzy vyřeší. Zůstaňte v pořádku,“ popřál svým sledujícím Rafael Nadal.

„Jsme připraveni turnaj uspořádat v jiném termínu, zkoumáme možnosti,“ nezdává se naděje Tommy Haas. Alternativy jsou ale vzhledem k nacpanosti kalendářů (navíc v olympijském roce) velmi omezené.

Přitom tenistům začíná klíčová část sezony. Po australském úvodu se o velké body (a peníze) hraje právě v Americe, organizátoři z Miami zatím na kroky svých kolegů z Indian Wells nereagovali.

Další zastávkou je Evropa s grandslamovými vrcholy v Paříži a Londýně. Nejaktuálnější vyjádření z Francie má víkendové datum a aktuálně nepočítá s odložením či zrušením Roland Garros, podobné hlasy přichází i z Ostrovů: „Aktuálně nejsme v situaci, že bychom měli nějaké akce rušit,“ prohlásil anglický ministr kultury Oliver Dowden. Přímo travnatý svátek v All England Clubu ale nejmenoval, na to je příliš brzy.