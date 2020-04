Agassi slaví 50! Jak mu pomohli Češi? Titul z Ostravy a vyplétač ze Svitav | iSport.cz

Šampion z Ostravy, český vyplétač, Novákův nej zápas. Agassi slaví 50! • FOTO: Koláž iSport.cz 60 turnajových titulů z toho 8 grandslamů, olympijské zlato, třikrát triumf v Davis Cupu, 101 týdnů na prvním místě žebříčku. Úctyhodná je sbírka úspěchů amerického tenisty Andre Agassiho, který dnes slaví padesáté narozeniny. Během své dráhy se třikrát představil i v Česku, k úspěchům mu pomáhaly i české ruce.

Ostravský šampion V roce 1998 se Andre Agassi představil na ATP turnaji v Ostravě, tehdejším IPB Czech Indoor. Coby světový hráč číslo šest si odvezl titul a šek na 137 000 dolarů. Ve finále se k překvapení všech utkal se Slovákem Jánem Krošlákem, jenž postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace. A dokonce dokázal vzít favoritovi set. Agassi triumfoval 6:2, 3:6, 6:3 a po letech při návštěvě Prahy, kam dorazil na exhibici, si ten zápas vybavil: „Á, Ostrava, moc dobře si vzpomínám. Ve finále jsem hrál s chlapíkem, kterého jsem po tomhle turnaji už nikdy neviděl. Jak se jmenoval? Krošlák? Byl jsem přesvědčený, že jednou bude v top ten, ale už nikdy jsem ho neviděl. To mě dost zaskočilo. A také si pamatuji, že Ostrava byla úplně jiná než Praha. Ostrava je hornické město, ale dneska jsem poprvé přijel do Prahy. A to je vážně jedno z nejkrásnějších měst na světě.“