O pohár prezidente ČTS ŽIVĚ. Hrají Kvitová, Muchová, Veselý i Rosol | iSport.cz

Petra Kvitová je jednou z nejoblíbenějších hráček na okruhu WTA, proto jí je proti mysli, když si představí ten obrázek. Skončí zápas a ona nepůjde k síti podat soupeřce ruku. „Skoro mi to přijde až neetické,“ ošívá se největší favoritka turnaje. Od pondělka jsou dovoleny akce, kde se shromáždí až 300 lidí. Do areálu pražské Sparty jich ode dneška dorazí zhruba 270. A to jde jen o protagonisty, členy jejich týmů, novináře a lidi zajišťující chod turnaje. Běžní diváci se musejí spokojit s přímými přenosy České televize. V zahraničí už se podobné exhibiční turnaje rozběhly, mnohé se hrají systémem fast four, tedy se sety do čtyř gamů. V Česku se ale tenis bude vracet v tradičním provedení, sety do šesti gamů, na umpiru bude rozhodčí, po kurtu budou kmitat i sběrači míčků. Ti jsou pouze zproštěni povinnosti podávat hráčům a hráčkám ručníky.

„Jsme rádi, že vůbec hrajeme, a je jasné, že musíme dodržovat určitá pravidla. Bez diváků to bude smutné, ale jsme šťastní, že můžeme vůbec hrát,“ líčila čtyřiatřicetiletá Barbora Strýcová, jíž los pro úvodní kolo určil patnáctiletou Lindu Fruhvirtovou. „Je skoro o dvacet let mladší než já, co k tomu říct,“ usmála se Strýcová. „Bude důležité dát si pozor, aby se po tak dlouhé době člověk nezranil. Ale když už pak budu v zápase, půjdu do toho naostro, nebudu ho brát jako exhibici,“ slíbila světová deblová dvojka.

Ženy nastoupí na betonovém povrchu, muži na antuce. Po dnešních úvodních kolech přijdou na řadu ve středu semifi nále a finále ve čtvrtek od 12.00 (muži) a 14.00 (ženy).

Zatímco sílu ženského tenisu demonstruje pět zúčastněných hráček z elitní stovky žebříčku a při pohledu na pavouka by se za takové obsazení nemusel stydět žádný turnaj WTA Tour, mezi muži je jediným členem top 100 Jiří Veselý, ve zmraženém žebříčku 65. tenista planety. Ten rozjel sezonu skvěle, vyhrál turnaj ATP v Indii, pak pomohl daviscupovému týmu v Bratislavě k postupu do finálového týdne v Madridu. To byl koncem února jeho poslední letošní zápas. Místo aby dál ždímal z dobré formy, co to jde, zůstal doma a věnoval se rodině. Manželce i roční dceři Sofi i.

„Malou jsem si užíval celý ten čas, co jsem mohl trávit s rodinou. Učí se stále nové věci, je to s ní radost. Snažil jsem se také udržovat v kondici, ale o formě toho moc nevím. Uvidíme zítra,“ pokrčil rameny Veselý na pondělní tiskové konferenci, během níž všichni protagonisté seděli za stolem v rouškách a v improvizovaném tiskovém středisku vybudovaném v tenisové hale měli od ostatních víc jak velký odstup.

Z přítomných bylo cítit, že je těší návrat k zápasům a vybočení ze stereotypu. Vždyť ostré profesionální turnaje mají stop stav až do začátku srpna. Zdá se však, že jde pouze o provizorní datum, jež bude znovu posunuto. Mnozí soudí, že letos se hrát nezačne vůbec.

„US Open a French Open pořád bojují o to, aby se odehrály alespoň bez diváků. Za mě by bylo ale lepší nehrát vůbec. Lidé jsou náš hnací motor, hrát bez nich mi nepřijde úplně hezké, tenis si to nezaslouží,“ přemýšlela Kvitová, dvojnásobná wimbledonská šampionka.

České podniky můžou být spíš exhibičním zpestřením úmorné doby čekání. A i pro samotné hráče a hráčky je těžké odhadnout, jak na tom po měsících bez zápasů budou. „Nejtěžší bude dostat se do zápasového rytmu. Nehrály jsme strašně dlouho, jen trénovaly a zápas je přece jen jiný. Věřím, že to nějakým způsobem zvládneme. Ale snad nikdo nečeká žádné velké výkony. Ty sice můžou, ale taky nemusejí přijít,“ pravila Kvitová. Na zahajovací boje na Spartě navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev. Další tenisovou akcí během příštích týdnů bude čtyřkolový charitativní turnaj Tipsport Charity Cup, v němž nastoupí tým Karolíny Plíškové proti týmu Petry Kvitové. Poprvé se bude hrát na Štvanici od 13. do 15. června.