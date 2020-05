Kvitová ovládla turnaj i se zraněním: Jsem zvyklá hrát pod prášky | iSport.cz

Chladno, skoro dvouhodinová přestávka kvůli dešti. Za téměř wimbledonského počasí vrcholila první tenisová akce pro české hráčky po čtvrt roce. V posledním mači se střetly světová dvanáctka s šestadvacítkou, bývalá a současná svěřenkyně kouče Davida Kotyzy. A triumfovala ta zkušenější – Petra Kvitová . „Vítězství se vždycky počítá,“ ukázala vítězka po zápas bělostný úsměv, byť se nehrálo o body a celé startovné 50 000 korun věnovala na charitu.

Bylo z ní cítit, že i exhibiční triumf jí udělal radost. „Vždyť to byl domácí turnaj, ten mi nikdy není lhostejný. Bylo fajn si zahrát, vidět usmívající se lidi. Snad jsem jim k úsměvům dala také trochu důvodů,“ věřila třicetiletá tenistka.

Byl to pro ni radostný konec neradostně odstartovaného týdne. Vždyť ještě v pondělí večer prý netušila, zda bude schopná nastoupit. Přesně jako před rokem v Paříži, i nyní jí začalo tvrdnout předloktí levačky. Loni to došlo až ke zranění, které jí pokazilo druhou půlku sezony. Nyní se po konzultaci s profesorem Pavlem Kolářem rozhodla nastoupit. „Je to ta moje operovaná levá ruka, asi už nikdy nebude jako dřív. Hrála jsem tady pod práškama, ale na to jsem už docela zvyklá,“ vyprávěla Kvitová.

Za posledních osm let odehrála 42 zápasů proti českým soupeřkám, jen ze dvou odcházela poražena. „Fakt nevím, čím to je. Asi mám v těchto zápasech prostě extra motivaci. Ale musím přiznat, že vzhledem k mému stavu jsem si před turnajem říkala, že mi tentokrát nebude vadit, když s Češkou prohraju,“ líčila Kvitová. Zdravá nekončila turnaj bohužel ani druhá finalistka. Karolína Muchová si v konci zápasu podvrkla pravý kotník a dohrávala se sebezapřením.