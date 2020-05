Bez diváků? Na moje turnaje chodí ještě míň lidí, smál se šampion Vrbenský | iSport.cz

Dámský souboj o Pohár prezidenta ČTS byl střetem renomovaných jmen ve světovém tenise, vždyť se utkala wimbledonská šampionka Petra Kvitová s loňskou čtvrtfinalistkou z All England Clubu Karolínou Muchovou. Slečny přivyklé velkým stadionům a zástupům diváků v ochozech se měly problém nabudit. To šampion mužského klání ve Stromovce Michael Vrbenský absolvoval zřejmě největší akci svého života. Poprvé hrál tenis před televizními kamerami a také suše uznal. „Chodilo sem víc lidí než na turnajích, které hraju já…“

Dvacetiletý borec z 405. místa žebříčku ATP se probíjí podniky kategorie Futures, finálový triumf nad zkušenějším Zdeňkem Kolářem 6:4, 6:7, 10:8 mu udělal doma dobrou reklamu. „Asi se o mně tolik nepsalo, byli tady Jonáš Forejtek nebo Jirka Lehečka, kteří měli lepší výsledky. Jsem rád za to, jaký úspěch jsem dokázal a že jsem se připomenul,“ tvrdil někdejší vítěz Pardubické juniorky, který byl v domácím prostředí. Vždyť od šesti let se právě na Spartě připravuje.

Až do dvanácti let se stejně jako Roger Federer, jeho idol, věnoval Vrbenský zároveň fotbalu a tenisu. „Byl jsem útočník a pak jsem rok i chytal,“ vzpomíná někdejší finalista čtyřhry na wimbledonské juniorce. Individuální sport nakonec dostal od rodáka z Poděbrad přednost i díky otci, který je tenisovým trenérem.

Dnes ho vede bývalý slovenský tenista Dušan Karol, má svého kondičního i mentálního kouče. V posledních týdnech dostával rady i od Lukáše Rosola, jenž ho přizval ke svým tréninkům. „Když něco viděl, řekl mi, co zlepšit. Předával mi své zkušenosti, moc si toho vážím,“ děkoval Vrbenský, který svého učitele nakonec i předčil. Rosol dohrál ve Stromovce už v 1. kole, on odcházel jako šampion.

„Rád bych hrál jednou turnaje ATP a dostal se do první desítky,“ zasnil se Vrbenský, kam by to rád dotáhl.