Plíšková jako "bonbónek", fandili i hokejisté. Měla jsem nervy, přiznala | iSport.cz

Nastoupila v rudém úboru ozdobeném velkou růžovou mašlí. „Byla jsem jak bonbónek,“ smála se dobře naladěná Karolína Plíšková. Spadl jí kámen ze srdce. Nikdy v životě prý nebyla čtvrt roku bez zápasu. Hrozila se toho, co předvede. Do LiveScore Cupu na pražské Štvanici vykročila největší hvězda vítězně. Barboru Strýcovou přemohla 7:5, 6:1 a připsala si úvodní výhru do tabulky skupiny A. Zápasy turnaje vysílají stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis.

Útulný kurt číslo 1 na Štvanici hostil světovou hráčku číslo 3 v duelu s deblovou dvojkou. Na tribuně usedli hokejisté David Pastrňák s Michalem Kempným, chybět nesměl wimbledonský šampion Jan Kodeš či Kateřina Neumannová. Po zrekonstruovaném Negrelliho viaduktu se líně sunuly vlaky, v příjemném jarním odpoledni poletovalo vzduchem bílé chmýří. A také tenisáky, do kterých s vervou řezala především Karolína Plíšková.

Poprvé od loňského února se představila na českém území, čtvrt roku nehrála zápas vůbec. „Já byla fakt hodně nervózní. Jasně, o nic se nehrálo, ale nebyla jsem si jistá svojí hru. Nějaký pocit máte z tréninku, ale po tak dlouhé době bez zápasu jsem nedokázala odhadnout, jak začnu. Do toho si Bára už odbyla premiéru minulý týden na Spartě a na začátku to bylo dost vidět,“ líčila Plíšková po utkání, v němž okamžitě přišla i kvůli dvěma dvojchybám o svůj servis a rychle ztrácela 1:3.

KP kdysi patřila do štvanického klubu I. ČLTK, nyní se vracela na známé místo. „Dívali se na mě lidi, které jsem neviděla tak osm let. I proto jsem měla nervy. Navíc já takovou pauzu nikdy neměla, pro mě to byl extrém. Některé holky třeba byly zraněné nebo půl roku doma, nebo aspoň chvíli. Já neměla skoro nikdy nic. Takže velká premiéra.“

Po kurtu pádila v oblečení, které měla připravené letos do Indian Wells a Miami. „Nejsou to úplně moje barvy. Ještě před zápasem jsme s Bárou rozebíraly, jestli si nemám vzít černou sukni, jestli tohle není moc barvený,“ přibližovala Plíšková, co se dělo v šatně před zápasem. Se Strýcovou se kdysi rozkmotřili kvůli tomu, že jí přebrala trenéra. Čas ale svár vyžehlil, letos dokonce plánovaly společně nastoupit do debla při olympijských hrách.

I proto se Plíšková lehce omlouvala za to, co Strýcové provedla na konci zápasu. První set nakonec urvala 7:5 a o půl hlavy menší soupeřka vztekle mrštila po své dvojchybě proti setbolu raketou. Od té chvíle už jen sbírala tenisáky, světová trojka se i na antuce rozjela do vysokých otáček a Strýcovou začala ničit. „Až to bylo blbý, co?“ ptala se po zápase novinářů. „Na začátku jsem si říkala, že budu hrát jen na střed, jak jsem si nebyla jistá. Ale čím dýl jsme hráli, tím líp jsem se cítila, zkoušela jsem do toho víc jít, dát víc rizika,“ popisovala Plíšková, jež nemá antuku příliš v lásce, ale dokázala na ní také dojít do semifinále Roland Garros či loni k velkému titulu v Římě.

V slušně zaplněném hledišti usedli i její trenéři – Dani Vallverdu a kondiční Azuz Simčič. Ti ji už skoro dva týdny v Praze cepují. A mohli vítězku ocenit hlavně za druhý set, v němž při vlastním podání prohrála jediný fiftýn a zápas zavřela esem z druhého servisu.

„Po těch třech měsících jsem se bála, aby to nebyl nějaký propadák. Teď mám fakt úžasný pocit,“ zajásala vítězka,

Výsledky LiveScore Cupu

Skupina A

Ka. Plíšková – Strýcová 7:5, 6:1