Světový tenis v Praze: bublina, Kvitová nesmí do šaten i „pitstop jako v F1“ | iSport.cz

„Mají to zmáknuté dokonale. Připomíná to pitstop v F1,“ říká uznale mluvčí turnaje Karel Tejkal • TK SPARTA PRAHA/Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Petra Kvitová dorazila do Stromovky v pondělí ráno, se svou velkou kamarádkou Simonou Halepovou se však obejmout nemohla. Muselo jim stačit zpovzdálí na sebe mávnout. Světová dvojka z Rumunska je totiž součástí pečlivě hlídané hráčské bubliny druhého turnaje obnovené sezony, zatímco česká hvězda na Prague Open nehraje, na kurty Sparty Praha přijela jen trénovat. A ženská hráčská asociace WTA navýsost bedlivě dohlíží na to, aby její produkt nic nemohlo ohrozit.

Potkat se někdo, kdo ještě neprošel testem na COVID-19 (jako Kvitová) s pečlivě protestovanou komunitou? Zapomeňte! Kvitová na výsledek testu zatím čeká, nesměla ho však absolvovat v areálu v pražské Stromovce, kde se každých pět dnů testují účastníci turnaje v buňce, která musí splňovat přísná kritéria, co se týče oken, větrání nebo umístění. Testem musí projít všichni včetně televizních kameramanů, sběračů míčů, řidičů aut nebo třeba rozhodčích. Ve Stromovce působí i ti nejrenomovanější, co jindy sedávají na umpiru na grandslamech. Půl roku neměli práci, i oni si to užívají.

Lucie Šafářová působí v roli koučky své kamarádky Anastasie Pavljučenkovové a jako taková na kurty smí. Její partner, hokejista Tomáš Plekanec však kočárek s jejich dcerkou vozí venku před branou. Každá hráčka má povolený jednočlenný tým a jednoho hosta. Jinak se do přísně střeženého areálu nedostanete. Diváci se snaží nakukovat přes plot, v pondělí zvenčí obléhali kurt, kde hrála kanadská kráska Eugenie Bouchardová.

Sbírat dojmy hráček bezprostředně po zápasech a pak je sepisovat v tiskovém středisku? To tady nejde. Novinář se dovnitř dostane jen na pozvání organizátorů jako host, pracovat uvnitř nesmí. A rozhodně nesmí mít ani mírně zvýšenou teplotu.

Uvnitř to vypadá jako na klubové akci. Bezpečnostní služba tady nemusí hráčky chránit, spíš zajišťuje, aby se nemusely potkat s nikým nepovolaným. „Ustupte, prosím, nechte tenistky projít,“ uslyšíte.

Z hráček cítíte radost, že se znovu hraje, že turnaje jsou zpátky. Kanaďanska Bouchardová, která pro Prahu dostala divokou kartu, pobíhala po areálu v kraťáskách a z její tváře modelky nemizel úsměv. I největší hvězda Simona Halepová se usmívala. Po příjezdu do Prahy chvíli poseděla v restauraci, odkud musela polovina stolů kvůli rozestupům ven. Když ji chtěl někdo pozdravit, musel s ní mluvit na dálku. Na tenistkách je ale vidět, jak jsou rády, že se po dlouhé době vidí.

„Jsme šťastné, že můžeme zase hrát. Holky bydlí v hotelu, já můžu být doma, ale nikam jinam než domů a na Spartu nesmím. Nic jiného teď pro mě neexistuje, ale nevadí to,“ popsala přísný režim nejstarší singlistka turnaje, čtyřiatřicetiletá Barbora Strýcová.

„Social Distancing je tady zaklínadlo,“ říká mluvčí turnaje Karel Tejkal. „Nikdo s nikým si nedělá selfie. Všichni jsou poučení, pečlivě dodržují pravidla. Všichni cítí, že jsou na jedné lodi a nechtějí si nic pokazit,“ dodává.

Na každém kroku je k dispozici dezinfekce na ruce a je hojně využívaná. I první kroky Petry Kvitové, hned po jejím příjezdu do areálu, vedly ke stojanu. Kvitová respektuje, že tady nesmí ani do šatny hráček.

Po každém zápase následuje naučená sestava. Nastoupí tým, desinfikuje lavičku, otírá síť, sloupky… „Mají to zmáknuté dokonale. Připomíná to pitstop v F1,“ říká uznale Tejkal.

Všichni se snaží. „Přistupujeme k tomu s maximálním možným respektem a pokorou. To, co se tady teď odehrává, před námi nikdo, s výjimkou organizátorů v italském Palermu, nevyzkoušel,“ říká ředitel turnaje David Trunda. „Spousta věcí je úplně nových, chodí výsledky testů. Jsou to každodenní nervy. Všechno je ale připravené i na to, co by se dělo, kdyby byl některý pozitivní. WTA má na to manuály.“ vysvětluje. Podle Trundy pociťují pořadatelé lehké napětí, zda maximum, které pro zdar turnaje dělají, je skutečně dostačující. Zatím bylo jejich jedinou nepříjemností vedro, v jehož důsledku praskaly plechovky s míčky.