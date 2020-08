Prague Open: Krejčíková trápila Halepovou, nezvládla koncovku | iSport.cz

„Mají to zmáknuté dokonale. Připomíná to pitstop v F1,“ říká uznale mluvčí turnaje Karel Tejkal • TK SPARTA PRAHA/Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Krejčíková, která je 118. v pořadí dvouhry a do soutěže se dostala díky divoké kartě, odehrála dva výtečné sety. Zezačátku byla z nervozity trošku v křeči, ale postupně se uvolnila a od stavu 1:2 získala čtyři gamy v řadě a první set už nepustila.

Ve druhém setu šla do brejku na 1:0, ale favoritka se pomalu dostávala do tempa a otočila na 2:5. První dva setboly Krejčíková odvrátila, ale za stavu 5:6 si neudržela servis a o druhou sadu přišla. Ve třetí šla znovu první do breku a za stavu 2:0 měla další brejkbol, jenže neuspěla a následně ztratila šest her v řadě.

"Hodnotím to pozitivně, ne každý den si zahraju se Simonou. Co jsem chtěla, to jsem splnila a byla tam co nejdéle," řekla Krejčíková po utkání dlouhém dvě hodny a sedm minut. "Trápila jsem se víc sama se sebou než se Simonou. Ze začátku jsem byla strašně nervózní a zbytečně jsem si to akorát zkazila sama. Moje hloupost."

Halepová výkon soupeřky ocenila. "Hrála výborně a bylo těžké najít rytmus. Snažila jsem se přestat kazit, což se mi povedlo ke konci, kdy už jsem hrála lépe," řekla Rumunka, které i kvůli problémům s ramenem nešel dobře servis. Nechala si ošetřovat šíji a rameno před třetím setem a několikrát i během něj. "Servis teď není nejlepší, ale pracuju na tom, aby se to zlepšilo. Fyzioterapeutka mi pomohla a ke konci už se mi podávalo líp," řekla.

Kanaďanka Bouchardová, hrající díky divoké kartě, porazila Slovinku Tamaru Zidanšekovou po boji 7:6, 6:7 a 6:2 za dvě hodiny a 52 minut. První set získala v tie-breaku 7:2, ale druhý stejným skóre ve zkrácené hře ztratila. V rozhodující sadě se bývalá světová pětka, která je nyní na 330. místě, dostala do vedení 5:1. O dva gamy později odvrátila brejkbol a při prvním mečbolu zaťala vítězně pěst po chybě soupeřky.

"Bylo to těžké, je to bojovnice a nemůžete si oddechnout. Jsem nadšená, že jsem to ve třetím setu zvládla, snažila jsem se diktovat výměny. Získala jsem náskok a už si věřila," řekla Bouchardová pro Českou televizi. V pátečním čtvrtfinále se utká s turnajovou trojkou Elise Mertensovou z Belgie, s níž ve dvou vzájemných zápasech nezískala ani set.

Prague Open se hraje s dotací 225.500 dolarů za zavřenými dveřmi bez fanoušků a je druhou akcí WTA po koronavirové pauze.

Tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA (antuka, dotace 225 500 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Halepová (1-Rum.) - Krejčíková (ČR) 3:6, 7:5, 6:2, Bouchardová (Kan.) - Zidanšeková (Slovin.) 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Kristýna Plíšková (2-ČR) - Voráčová, Listerová (ČR/Švéd.) 6:3, 6:4.