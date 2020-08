Navrátilová přiznala COVID. Oslabené US Open? U vítězů hvězdička nebude

Česká tenistka Karolína Plíšková při generálce na US Open na turnaji v New Yorku • ČTK/AP

Tenisové hvězdy, ve hře přes 50 milionů dolarů a punc prvního grandslamu po restartu. V New Yorku se všechno chystá na US Open, i když spousta elitních hráček a hráčů nedorazí. „Na vítěze nebudu koukat jinak, takhle prostě pavouk funguje,“ řekla v rozhovoru pro BBC ikona ženského tenisu Martina Navrátilová. Mezi ženami bude ze strachu z koronaviru chybět víc než půlka TOP 10 světového žebříčku, sama česká rodačka se ale nebojí, nemoc už prodělala.

Ve Spojených státech počet nakažených koronavirem přesáhl už 6 milionů a každý den přibývají další desetitisíce, přesto se na začátek příštího týdne v New Yorku chystá US Open, první grandslam obnovené sezony. Mezi nakaženými byla i hvězdná Martina Navrátilová, ale dlouho o tom vůbec nevěděla.

„COVID jsem měla už v březnu, celá moje rodina ho měla. Do nemocnice jsme nemusely, ale byly jsme u doktora, ale ten si nemyslel, že je to koronavirus, bylo moc brzo. Až když jsme před pár týdny byly u doktora, zjistilo se, že máme protilátky,“ přiznala pár dní před začátkem slavného turnaje pro BBC.

Tenistka z Řevnic u Prahy už dlouhá léta žije v Americe se svoji manželkou, bývalou ruskou modelkou a byznysmenkou Julií Lemigovovou a jejími dvěma dcerami, aktuálně je celá rodina v pořádku. „Nejvíc to zasáhlo děti, protože se učily online, teď jsou zpátky ve škole a uvidíme, jak dlouho to vydrží.“

„Obecně bylo bláznivé, jak to postihlo celý svět najednou. Do té doby jsme si neuvědomili, jak moc nám může chybět sport. Nikdo nevěděl, jak moc je sport součástí našeho každodenního života. I když nejste fanoušek, stejně mu věnujete pozornost, běží to v televizi. Ať už fotbal, basket, tenis a teď tam měsíce nic nebylo. Jediné, na co jsme mohli koukat, byly záznamy. Myslím, že nám chyběla spontánnost sportu. A jeho nestrannost, ke které se můžete připojit. Není to politika, je to jen pro zábavu,“ zamýšlí se.

I když pořadatelé dělají vše, aby se virus tenistům vyhnul a do bubliny se kvůli turnaji uzavřou tisíce lidí, hráči mají strach a nejvíc to bude vidět na obsazení ženské části turnaje. Chybí světová jednička Ahleigh Bartyová, dvojka Simona Halepová, pětka Elina Svitolinová, šestka a obhájkyně titulu Bianca Andreescuová… Celkem šest hráček TOP 10. Mezi muži nepřijedou Roger Federer ani Rafael Nadal. Oslabí to reputaci vítězů?

„Nebudu je vnímat jinak, nebude u nich hvězdička. U Wimbledonu 1973, kde spousta hráčů nehrála kvůli bojkotu, taky není. Možná to pro vítěze bude trošku lehčí, hlavně u žen, kde chybí šest hráček z desítky, ale Serena hraje a uvidíme, jak se to vyvine. Když Marion Bartoli vyhrála Wimbledon, taky se na ní nekoukalo jinak, i když neporazila nikoho z první patnáctky žebříčku. Takhle to v pavouku funguje. Můžete tam mít všechny top hráče a vítěz nemusí potkat nikoho z nich,“ vzpomíná Navrátilová.

Newyorský turnaj bude ideální příležitostí pro Serenu Williamsovou, aby se dočkala 24. grandslamového titulu a dorovnala historický zápis Margaret Courtové. Větší šanci mají i české favoritky Petra Kvitová a Karolína Plíšková, která na US Open byla zatím nejblíž ke zlomení svého prokletí na turnajích velké čtyřky a zřejmě bude nasazenou jedničkou. Hlavní pozornost ale bude upřena na Američanku, i když budou prázdné tribuny. V posledních zápasech ji ale trápilo vyčerpání a křeče.

Mezi muži je při neúčasti dvojice Federer, Nadal velkým favoritem Novak Djokovič. Experti se ale dohadují, jak bude hra tenisových hvězd po velké pauze vypadat. Část z nich sice má za sebou přípravné turnaje a exhibice, ale teď se chystá grandslam.

„Možná to bude složitější pro hráče, kteří potřebují větší herní praxi. Hráče, kteří víc tvoří, to asi zasáhne víc než obranáře. Něco tvořit zabere víc soustředění, chce to větší herní praxi. Obranáři nemusí mít takový repertoár, zkrátka reagují. Je divné, když nemáte od diváků žádnou zpětnou vazbu. TOP hráči jsou na to zvyklí než ti, co jsou níž v žebříčku. Ti hrají na menších kurtech, kde není tolik diváků, hvězdy hrají před tisíci diváků a teď tam nikdo nebude, to může být výhoda pro ty níže postavené. Ale pořád je to US Open,“ přemýšlí Martina Navrátilová.