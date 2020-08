Vybrakované US Open 2020: program, omluvenky hvězd i Plíšková č. 1

Program US Open 2020

Turnaj začíná v pondělí 31. srpna a vrcholem bude 13. září tradičně finále mužské dvouhry. Los letošního ročníku proběhne 27. srpna.

Den a začátek hracího dne (SEČ) Program dne 31. srpna 17:00 1. kolo - dvouhra mužů a žen 1. září 17:00 1. kolo - dvouhra mužů a žen 2. září 17:00 1. kolo - čtyřhra

2. kolo - dvouhra mužů a žen 3. září 17:00 1. kolo - čtyřhra

2. kolo - dvouhra mužů a žen 4. září 17:00 2. kolo - čtyřhra

3. kolo - dvouhra mužů a žen 5. září 17:00 2. kolo - čtyřhra

3. kolo - dvouhra mužů a žen 6. září 17:00 čtvrtfinále - čtyřhra

osmifinále - dvouhra mužů a žen 7. září 17:00 čtvrtfinále - čtyřhra

osmifinále - dvouhra mužů a žen 8. září 18:00 semifinále - čtyřhra

čtvrtfinále - dvouhra mužů a žen 9. září 18:00 semifinále - čtyřhra

čtvrtfinále - dvouhra mužů a žen 10. září 18:00 finále - čtyřhra mužů

semifinále - dvouhra žen 11. září 18:00 finále - čtyřhra žen

semifinále - dvouhra mužů 12. září 22:00 finále - dvouhra žen 13. září 22:00 finále - dvouhra mužů

Sportovní svět je naruby. A tak US Open 2020 bude teprve druhým grandslamem sezony. Obyčejně na něj přijíždějí dámy a páni zbití po osmi vyčerpávajících měsících sezony, nyní dorazí po takřka půlročním oddechu natěšená parta odvážlivců, kteří touží po trofejích či jednoduše po dlouhé měsíce odkládané výplatě.

Prize Money US Open 2020

Ke všemu snažení Americké tenisové federace (USTA) nutno s pochvalou přičíst, že v těžkých časech na rozdíl od ostatních dramaticky šetřících turnajů seřezala prize money jen minimálně. Americký grandslam je dotován částkou 53,4 milionu dolarů, což je jen o pět procent méně než loni. Vyřazení v prvním kole si dokonce oproti roku 2019 lehce polepší, inkasují 61 000 dolarů (1,35 milionu korun). Zato šampioni vydělají tři miliony dolarů, o 850 tisíc méně než loni.

Obhájci titulu se odhlásili

Už nyní je jisté, že vítězové budou jiní než v roce 2019. Rafael Nadal odmával Ameriku a hodlá se co nejlíp nachystat na cestu za třináctým titulem z Roland Garros, jež začne jen dva týdny po US Open. Roger Federer již dříve ukončil sezonu po druhé operaci kolena, což znamená, že poprvé od roku 1999 ani jeden ze dvou titánů nenastoupí na grandslamu. To však není nic proti tomu, jak vybrakovaný je dámský pavouk.

Loňská šampionka z Kanady Bianca Andreescuová to má z Toronta do New Yorku sice pouhých 800 kilometrů, ani ona se ale ve Flushing Meadows neobjeví. Mimo jiné se necítí po zranění dostatečně připravená. Další nechtějí riskovat nákazu či po dlouhé pauze odmítají přistoupit na frenetické tempo dvou grandslamů v rozpětí šesti týdnů. Již dávno vzdala účast světová jednička Ashleigh Bartyová, v pondělí se k ní přidala dvojka Simona Halepová. „Po zvážení všech faktorů a vzhledem k mimořádným podmínkám, v nichž nyní žijeme, jsem se rozhodla necestovat do New Yorku na US Open. Vždycky jsem tvrdila, že se budu rozhodovat v první řadě s ohledem na své zdraví, a proto dám přednost tomu, abych zůstala a trénovala v Evropě,“ vyhnula se Rumunka cestě do USA, které zaznamenaly 5,4 milionu případů koronaviru a 170 000 úmrtí. New York se ale s pandemií poslední týdny potýká velmi dobře.

Největší hvězdy, které startují ŽENY MUŽI KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ Novak Djokovič (Srb.) Serena Williamsová (USA) Dominic Thiem (Rak.) Naomi Ósakaová (Jap.) Daniil Medveděv (Rus.) PETRA KVITOVÁ Stefanos Tsitsipas (Řec.) Garbiňe Muguruzaová (Šp.) Alexander Zverev (Něm.)

Zatímco mezi muži absentují tři zástupci z top 10, v dámském poli zejí hotové krátery. Šest z nejlepších osmi tenistek žebříčku nenastoupí, chybějí šampionky tří z posledních čtyř grandslamů. Celkem 19 hráček ze stovky se odhlásilo a to ještě další mohou přibýt. Například Němka Angelique Kerberová stále váhá.

Karolína Plíšková je tak jedinou neamerickou členkou top 10, která se do New Yorku vydá. „Už se hrozně těším. Nemůžu se dočkat, až se zase vypravím na cesty,“ hlásila s úsměvem na začátku srpna. To ještě netušila, že jí na turnaji připadne role nasazené jedničky. Podruhé v kariéře. Poprvé si ji v New Yorku ozkoušela v roce 2017 a došla do čtvrtfinále. Nyní se před ní rýsuje dobrá šance stejně jako před druhým českým esem Petrou Kvitovou, jež se taktéž zúčastní. „Nepochybně jde ale o nejslabší ženské pole v open éře,“ prohlásila bývalá tenistka a dnes komentátorka Tracy Austinová.

Češi na US Open 2020

Tradičně české vlaječky zaplní především pavouka ženské dvouhry. I přes odhlášení Krejčíkové a Strýcové se v hlavním turnaji představí nasazená jednička Karolína Plíšková, dále Petra Kvitová, Markéta Vondrousová, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková. Tereza Martincová pak čeká na další odhlášené a je zařazena mezi náhradnice.

V mužském pavouku se z Čechů představí pouze Jiří Veselý.

Serena to zařídí

Američané mají spočítáno, že i turnaj bez diváků bude mít vyšší výnosy než náklady, proto jdou do toho. Jen od televizní stanice ESPN vyinkasují přes 70 milionů dolarů, pokud se ročník rozjede. Tenhle příslib by ale možná nedostali, kdyby hned na začátku nevytáhli trumfové eso – Serenu Williamsovou. Její cesta za 24. grandslamovým titulem, kterým by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové, bude opět hlavním šlágrem. Sekundovat se jí pokusí Novak Djokovič, jenž nakonec po dlouhém váhání kývl i s vědomím svého vlastního ataku na rekord. Pokud by urval osmnáctý titul, dostal by se v historických tabulkách na jeden k Nadalovi a dva k Federerovi.

Koronavirová opatření na US Open

Djokovič již ve Flushing Meadows trénuje stejně jako další najíždějící dámy a pánové. Co je v New Yorku čeká? Podle prvních zpráv žádná apokalypsa. Brit Dan Evans popsal běžnou rutinu. Po příjezdu do hotelu strávíte první den na pokoji a počkáte si na výsledek testu. Většina hráčů bydlí na Long Islandu, až dostanou zelenou, mohou začít trénovat. „Areál vypadá větší, protože v něm nejsou skoro žádní lidé. Můžete si posedět na místech, která by byla za normálního provozu přelidněná. Organizátoři dělají dobrou práci. I hotel je prostorný, můžete se navečeřet dole či si jídlo vzít ven.“

Slova uznání měl i Australan John Milman. „Je vidět, jak tvrdě všichni z USTA pracovali, aby vytvořili pohodlné a bezpečné prostředí. Jsem nažhavený na tenis,“ tweetoval 43. hráč pořadí ATP Tour.

Kdo se také odhlásil z US Open: ŽENY MUŽI 1. Ashleigh Bartyová (Aus.) 2. Rafael Nadal (Šp.) 2. Simona Halepová (Rum.) 4. Roger Federer (Švýc.) 5. Elina Svitolinová (Ukr.) 9. Gael Monfils (Fr.) 6. Bianca Andreescuová (Kan.) 11. Fabio Fognini (It.) 7. Kiki Bertensová (Niz.) 17. Stan Wawrinka (Švýc.) 8. Belinda Bencicová (Švýc.) 40. Nick Kyrgios (Aus.) 29. Wang Čchiang (Čína) 49. Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 30. Anastasia Pavljučenkovová (Rus.) 58. Lucas Pouille (Fr.) 31. BARBORA STRÝCOVÁ 71. Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 32. Světlana Kuzněcovová (Rus.) 89. Nicolas Jarry (Chile)