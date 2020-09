Maskovaná šampionka přemohla démony a má třetí grandslam

Ženy - finále: Ósakaová (4-Jap.)-Azarenková (Běl.) 1:6, 6:3, 6:3. Co dokázala Ósakaová na US Open

- vyhrála třetí grandslamový titul kariéry

- za triumf vydělala 3 miliony dolarů (67 milionů korun)

- v žebříčku se posune z devátého na třetí místo Grandslamové tituly Ósakaové

2018 US Open

2019 AustralianOpen

2020 US Open