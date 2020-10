Tajemství Kordova úspěchu: jiný než otec, ale stoupá. Proč nezvolil Česko?

V 1. kole US Open se představil také Sebastian Korda, 20letý syn bývalého českého tenisty Petra Kordy • ČTK / AP / Frank Franklin

V pařížském finále jako táta Petr v roce 1992 ještě nestojí, přesto prožívá chvíle omamného úspěchu. Dvacetiletý Sebastian Korda, syn českých rodičů reprezentující USA, předvádí na Roland Garros velký průlom. Prošel z kvalifikace až do 3. kola, v posledním utkání přemohl světového hráče číslo 23 Johna Isnera (6:4, 6:4, 2:6, 6:4).

Na tiskové konferenci si pohrával s dlouhými vlasy, v ruce svíral co chvíli vibrující telefon. Přibývaly na něm zprávy především z rodného Bradentonu, kde rodiče prožívali vítězný boj nejmladšího ze svých tří dětí. „Máma s tátou sledovali v televizi celý zápas, sestry taky. Všichni jsou na nohách, skvělý okamžik. I já jsem v sedmém nebi, nadšený z toho, jak jsem hrál a zůstal klidný až do posledního míče. Výborný zápas,“ líčil Sebastian Korda.

Do kroniky multitalentované sportovní rodiny přidal další kapitolu. Dvaadvacetiletá sestra Nelly je šestou golfistkou pořadí LPGA, kde působí i sedmadvacetiletá Jessica. Pouze Sebastian řečený Sebi jde v stopách tenisových rodičů, šampiona Australian Open a někdejšího druhého hráče světa Petra Kordy a mámy Reginy (za svobodna Rajchrtové), bývalé šestadvacáté hráčky planety.

Sportovní kariéry svých dětí staví táta Petr vysoko nad tu svoji. „Na to, co dokazují moje děti, jsem skutečně pyšný. Ve srovnání s jejich výsledky pro mě můj australský titul vlastně nic neznamená,“ líčil kdysi Korda senior, jenž doufá, že jeho úspěchy Sebastian překoná. „Nechci, aby byl známý jako můj syn, ale aby si mě lidi pamatovali jenom jako jeho tátu.“

Sebastian zatím na Roland Garros posbíral první dvě kariérní výhry z okruhu ATP, na žebříčku poskočí ke 160. místu. Z junáckých let, kdy vyhrál Australian Open pro mladíky a byl juniorskou světovou jedničkou, vstupuje zdárně do velkého tenisu. „Jak to děláte?“ slýchává táta Petr, že je rodina stoprocentní ve sportovní výchově svých dětí. „Kuchař nikdy neprozrazuje své tajemství,“ kroutí na tyhle otázky hlavou.

Není však složité vypozorovat velmi moudrý přístup. Stále je hlavním trenérem svého syna, jehož vede citlivě. Zpočátku ho nepřetěžoval, nehleděl na žebříček. „Musí si hlavně užít dětství,“ zdůrazňoval s tím, že škola je přednější než sport. Sebastian nikdy netrénoval velké objemy, spíš si jen hrál. I proto byl ve věku, kdy ostatní už nemají kde přidávat, v podstatě neopotřebovaný a připravený na nejtvrdší dril.

A těžil z tátových životních zkušeností. Sebastian nemá otcovu zlatou levačku a jednoručný bekhend, hraje pravou rukou a bekhend obouruč. Ze slavného táty v něm i tak něco je. „O tenise dobře přemýšlí, vidí ho dobře. Ale má hru trochu jinak založenou než já,“ říká Korda, podle kterého končí trend vyčerpávajících bitev od základní čáry a tón začínají udávat borci s celodvorcovou hrou, kteří si umí dojít pro fiftýn na síť. Na to syna od začátku připravoval a ten se nyní snaží o maximálně nátlakový tenis.

Se svými 196 centimetry už tátu o pár čísel přerostl, konečně také zesílil a není tolik zraněný. To díky tomu, že od loňského prosince pracuje s kondičním koučem Markem Všetíčkem. Ano, tím odborníkem na fyzičku, jenž vedl jeho otce a spolu pak léta trénovali Radka Štěpánka. Tomu Sebi říká druhý brácha a právě poté, co ho v roce 2009 doprovázel na US Open, se rozhodl, že nechá hokeje a vrhne se pouze na tenis.

Všetíček výrazně přispěl k tomu, že v době, kdy se tenis kvůli koronaviru zastavil, udělal Korda obří pokrok. „Je to extrémně pozitivní člověk, s nímž jsou tréninky velká zábava. A výsledky to ukazují. Pomohl mi přestavět tělo do podoby, jakou jsem si přál. Ohromná pomoc,“ děkuje.

Petr Korda o sobě vždy rád říkává, že je odkojený Vltavou. A nerad slyší námitky, proč jeho děti reprezentují USA. Za Atlantikem se všechny narodily a rodiče je nechaly vybrat si, za jakou zemi startovat. A věděli, že s americkou vlaječkou u jména dostanou větší pomoc. Třeba v podobě volné karty na letošní US Open, která Sebastianovi hodně prospěla. Skončil sice hned v úvodním kole, ale Kanaďanu Denisi Shapovalovovi sebral jeden set. „Hodně mi to pomohlo. Nastupovat proti takovým borcům mi dodává víru, že se s nimi můžu držet. Jsem fakt vděčný USTA za to, že mi kartu dala,“ děkoval.

Vystoupení na Roland Garros ho katapultuje do nových výšek, stále však platí, že není kam spěchat. „Tenis je maraton. Bylo mu teprve dvacet a doufejme, že má dalších deset, patnáct let kariéry před sebou,“ věří táta Petr. Až odejdou Federer, Nadal a Djokovič, může se příjmení Korda objevovat zase hodně vysoko.