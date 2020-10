Petera o turnaji v Ostravě: Žádáme o výjimku, WTA má dokonalou „bublinu“

Jedna z prvních reakcí ze světa sportu na nová omezení, která ve čtvrtek vyhlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ozvali se pořadatelé turnaje J&T Banka Ostrava Open, který má začít za 11 dní. A požadují výjimku, aby mohli akci pořádat, s odvoláním na Prymulova slova. „Turnaj WTA je jednou z největších sportovních událostí na území Česka, takže do kategorie významných mezistátních akcí určitě patří,“ říká promotér Tomáš Petera.

Co říkáte na nová opatření ministerstva zdravotnictví, která zásadně omezí na dva týdny i sportovní akce? Bude se moci turnaj WTA v Ostravě uskutečnit?

„Respektujeme nová nařízení ministra zdravotnictví, chápeme, že situace je nyní v Česku složitá. Nicméně pana ministra Prymulu budeme žádat o udělení výjimky, která se týká významných mezistátních sportovních akcí, o nichž už také ve svém projevu mluvil.“

Takže věříte, že výjimku dostanete?

„Doufáme v to. Turnaj WTA je jednou z největších sportovních událostí na území Česka, takže do té citované kategorie určitě patří.“

To je tedy ten hlavní argument?

„Nejenom to. Další silný argument je ten, že WTA má dokonale propracovanou anticovidovou bublinu. Nebojím se říct, že je jednou z vůbec nejdokonalejších v celém profesionálním sportu. Navíc je už prověřená řadou akcí. Prostě víme, že funguje a nehrozí tedy, že by zrovna konání tohoto turnaje mělo jakkoliv situaci v Česku zhoršit.“

Dovedete si představit, že byste povolení hrát přesto nedostali?

„Vůbec na to nechci myslet. Máme už za sebou tolik práce při přípravě turnaje a ta akce je tak blízko. Takže věřím, že výjimku, o níž pan Prymula mluvil, dostaneme. A že tu vedle významnosti celé té akce rozhodne i kvalita zabezpečení proti koronaviru, která turnaje WTA provází.“