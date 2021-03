Triumf po 404 dnech. Finesy i krásný mečbol. Snad jsem vás povzbudil, doufal RF

To nejlepší nakonec. Soupeřův servis stáhl čopem, pak jako z praku vyslal míč jednoručným bekhendem po lajně. „Takhle je vždycky pěkné ukončit zápas,“ culil se devětatřicetiletý Roger Federer, jenž si první brejk zápasu nechal až na samý konec. A hned ujišťoval. „Byl bych nadšený, že jsem zpět, bez ohledu na výsledek. Ale takhle je to vždycky lepší…,“ vyprávěl za jásotu ochozů, kam se vešly povolené dva tisíce diváků.

Federer se představil v soutěžním zápase poprvé od loňského ledna, kdy podlehl v semifinále Australian Open Novaku Djokovičovi. 404 dnů – tak dlouhá byla jeho pauza, během níž absolvoval dvě operace kolena a začínal zcela od nuly. To vše v devětatřiceti letech. Do největší výzvy kariéry se ale zakousl po svém.

„Kdybyste mě viděli v říjnu a nyní, je to obří pokrok,“ popisoval svůj stav s tím, že se stále necítí zcela připravený a všechny turnaje až do Wimbledonu bere jako zkoušku. Co by za takovou zkoušku jiní tenisté dali. Ano, legendární Švýcar byl lehce zrezlý, někdy nejistý. Zároveň však potvrzoval svá slova, že tenis je pro něj jak jízda na kole – prostě se nezapomíná. „Odehrál jsem skvělý zápas a nemám z něj nic. To naštve,“ klopil hlavu poražený Daniel Evans po pohledném i dramatickém utkání s kamarádem. Právě on byl poslední dva týdny tréninkovým parťákem Švýcara, odehráli spolu na dvacet setů.

Snad ještě větší radost než výsledek musel Federerovi udělat fakt, že fyzicky viditelně nezaostával. Znovu předváděl svůj balet, ukázkovou práci nohou. U míčů byl včas, neměl po zranění psychické zábrany. A také zvládl nejdůležitější momenty. Setbol v tiebreaku prvního dějství proměnil krásným křížným prohozem z bekhendu, o mečbolu již řeč byla. Pomohl si i třinácti esy.

„Ze svého výkonu jsem nadšený,“ líčil Švýcar, jenž zapsal 1243. výhru kariéry a rekordmanovi Jimmymu Connorsovi se přiblížil na 31 vítězství.

Už ve čtvrtek ho čeká druhá kapitola návrat a ve vzduchu visí otázka – jak zareaguje jeho pravé koleno a tělo po 2 hodinách a 25 minutách šichty? Čtvrtfinálový sok Nikoloz Basilašvili (42. na ATP) není žádným pěšákem.

Ať již bude výsledek jakýkoliv, dojem z návratu už Federerovi těžko zkazí. Král je zpět a zadoufal: „Snad je tohle povzbuzení v těžké době pro celý svět.“

Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,050.570 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Federer (2-Švýc.) - Evans (Brit.) 7:6 (10:8), 3:6, 7:5, Fritz (USA) - Goffin (6-Belg.) 6:1, 5:7, 7:6 (11:9), Basilašvili (Gruz.) - Džazírí (Tun.) 6:2, 6:2.