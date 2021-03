Djokovič překonal Federera. Úspěch si předpověděl jako malý kluk

Sedmiletý klučina s čepicí posazenou kšiltem dozadu, ale také smrtelně vážným výrazem vypráví, že je tenis jeho poslání a hodlá se stát světovou jedničkou. První televizní rozhovor Novaka Djokoviče teď obíhá internet jako důkaz, že dětské sny se občas plní. A to ve velkém.

Djokovič je dnes nejdéle sloužící světovou jedničkou, k čemuž mu v rodném Bělehradě vystrojili veselici. O co méně respektu se mu dostává ve světě, o to víc je zbožňován doma. „Novaka seslal srbskému lidu sám bůh, aby světu ukázal, že nejsme vrazi a divoši,“ prohlásil nedávno tenistův otec Srdjan.

Zavzpomínal, jak se pětiletý Novak díval na tenisové kurty ležící v horské vesničce Kopaonik přes ulici od rodinné pizzerie a palačinkárny. Trenérka Jelena Genčičová ho pozvala dál a zbytek je historie. Postarší dáma měla oko na talenty, vždyť dřív vedla Monicu Selešovou. Po tréninku vzala klučinu za ruku a šla s ním do restaurace Djokovičových. „Máte zlaté dítě… V sedmnácti bude mezi nejlepšími pěti na světě,“ vyprávěla nadšeně. Její předpověď časově nevyšla, v sedmnácti byl Djokovič až 128. tenistou planety. O co později vykvetl, o to vytrvalejší se však ukázal.

Poprvé nastoupil Djokovič na světový trůn, když mu bylo 24 let. A hodně velkolepě. Poprvé vyhrál Wimbledon, poprvé vystoupal na první místo. Psal se rok 2011 a na bál doprovázel dámskou šampionku Petru Kvitovou. Té poslední krok na vrchol světa v budoucnu několikrát nevyšel, zato on si na něm udělal základní tábor.

Šestkrát končil sezonu jako jednička, což je rovněž rekord, o který se dělí s Američanem Petem Samprasem. Na prvním místě strávil pět různých období, nejdelší trvalo 122 týdnů. „Vyhrávat grandslamy a být na prvním místě, co nejdéle to jde, jsou v našem sportu dva největší výkony. Můžete odehrát skvělý turnaj, výborných pár měsíců, ale to nestačí. Svou pozici potřebujete hájit pořád dokola od ledna do listopadu. Nesmíte nikomu dovolit získat víc bodů, jste pod neustálým tlakem. O to je tenhle rekord výjimečnější,“ těšilo Djokoviče, jenž na začátku kariéry získal pověst málo odolného borce, který skrečuje řadu zápasů. Postupem času se však vypracoval v neúnavné lidské dynamo, jež se věnuje józe a úzkostlivě si hlídá jídelníček.

Se stejným zaujetím pronásleduje i rekordy. Zatímco Rafael Nadal s Rogerem Federerem se k nim až tak neupínají a nechávají své kariéry plynout, hladový Djokovič si předsevzal cíle a jeden po druhém odškrtává.

Nový rekord a 311. týden na prvním místě proto také znamená, že ho na turnajích budeme vídat o trochu méně než dřív. Teď má oči jen pro další zápis – dostihnout Federera s Nadalem, za jejichž dvaceti grandslamovými tituly o dva zaostává. „Tenhle rekord je pro mě úlevou, splnil jsem si jeden z hlavních cílů, a teď se mohu ještě víc upnout na ten druhý. Soustředím se ještě víc na grandslamy, přizpůsobím tomu i svůj program, protože když chcete být jedničkou, musíte hrát skoro všechno. Tahle starost mi už odpadla.“

Výřečný táta Srdjan jako obvykle nepochybuje, že syn uchvátí i maximální počet grandslamů. „Tak do roka a půl bude nejlepším v historii a tahle debata skončí.“

STATISTIKY DJOKOVIČOVY ÉRY

Nejvíc týdnů na prvním místě 1. Novak Djokovič (Srb.) 311 2. Roger Federer (Švýc.) 310 3. Pete Sampras (USA) 286 4. Ivan Lendl (ČS/USA) 270 5. Jimmy Connors (USA) 268 6. Rafael Nadal (Šp.) 209 7. John McEnroe (USA) 170 8. Björn Borg (Švéd.) 109 9. Andre Agassi (USA) 101 10. Lleyton Hewitt (Austr.) 80

Djokovič a Federer na prvním místě 311 počet týdnů 310 122 nepřetržitý počet týdnů 237 6x jednička na konci sezony 5x 5x kolikrát se stal jedničkou 6x 24 let a 1 měsíc nejmladší jako jednička 22 let a 6 měsíců 33 let a 10 měsíců nejstarší jako jednička 36 let a 10 měsíců 16950 nejvíc bodů v čele žebříčku 15903 9025 největší bodový náskok v čele žebříčku 7410

Djokovičovy éry na trůnu červenec 2011 – červenec 2012 53 týdnů listopad 2012 – říjen 2013 48 týdnů červenec 2014 – listopad 2016 122 týdnů listopad 2018 – listopad 2019 52 týdnů únor 2020 – současnost 36 týdnů (22 týdnů od 23. března do 23. srpna 2020, kdy se tenis zastavil, se do statistik nepočítá)