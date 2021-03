Bouzková končí těsně před finále, podlehla kamarádce a deblové parťačce

Marie Bouzková měla nakročeno do 2. kola US Open, přesto nakonec vypadla • Profimedia.cz

Tenistka Marie Bouzková na turnaji v mexické Guadalajaře do finále nepostoupila. Turnajová dvojka prohrála v semifinále se čtvrtou nasazenou Sarou Sorribesovou ze Španělska 3:6, 6:7. Ve druhém setu česká hráčka vedla 5:2 a poté měla tři setboly, ale nakonec podlehla 3:7 v tie-breaku.

„Byl to těžký zápas pro nás obě. Výborně se známe a bylo to hodně emotivní. Jsem ráda, že jsem to ustála,“ uvedla po dvouhodinovém zápase Sorribesová, která s Bouzkovou kamarádí a občas spolu hrají čtyřhru. Ve zkrácené hře Španělka vedla už 6:0, tři mečboly ještě česká tenistka odvrátila, ale při čtvrtém již kapitulovala.

Bouzkové se nepovedlo navázat na finálovou účast na únorovém turnaji Phillip Island Trophy v Melbourne. Její přemožitelka se může těšit na první zápas o titul na okruhu WTA.

Soupeřkou 71. hráčky světového žebříčku Sorribesové ve finále bude Kanaďanka Eugenie Bouchardová, která zdolala italskou kvalifikantku Elisabettu Cocciarettovou 6:2, 7:2. Někdejší světová pětka a wimbledonská finalistka, které patří v žebříčku až 144. místo, bude usilovat o druhý titul v kariéře. Zatím vyhrála turnaj WTA jen v květnu 2014 v Norimberku, kde ve finále porazila Karolínu Plíškovou.

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Sorribesová (4-Šp.) - Bouzková (2-ČR) 6:3, 7:6 (7:3)

Bouchardová (Kan.) - Cocciarettová (It.) 6:2, 7:6 (7:2).