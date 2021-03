Krejčíková po postupu: Euforie? Jsem v tranzu! Těžko říct, kde mám limit

Deblová specialistka? Tak se nikdy necítila a tak už ji nemůže ani svět brát. Barbora Krejčíková čekala do pětadvaceti let na své singlové štěstí. O to razantnější průlom ale nyní prožívá. V říjnu po osmifinále Roland Garros konečně rozrazila bránu top 100, v pondělí své jméno najde už na 37. příčce. A možná ještě výš, pokud v dubajském finále uspěje. Garbině Muguruzaová potká po týdnu v titulovém boji u Perského zálivu znovu českou sokyni. Po Petře Kvitové jde ale o mnohem překvapivější jméno.

Popište, Báro, jak s vámi cloumají po největším singlovém úspěchu života emoce?

„A víte, že ani moc ne? Spíš jsem v tranzu, turnaj ještě neskončil. Zůstávám v klidu, což je docela divný. (smích) Takhle je to celý týden. Přijdu na pokoj a do pěti vteřin spím. Prostě si to všechno užívám, hraju dobré zápasy s dobrými hráčkami, hodně se toho od nich naučím. Jak ty holky hrají, jak se povzbuzují, jakou mi dávají energii. Snažím se od nich hlavně přiučit a nasát nové poznatky. A pak je přenést do své hry.“

Ve finále bude Muguruzaová asi velkou učitelkou, že?

„Je to legenda, skvělá hráčka, momentálně má skoro nejlepší formu ze všech na světě. Má o tolik víc zkušeností, i když i já mám pár grandslamů, ale jen v deblu. Pokusím se o nejlepší výkon a užiju si to. Uvidíme, co proti mně předvede. Vždycky je šance a já se cítím skvěle.“

Respekt z velkého jména vás nesváže?

„Na to mám svůj fígl. Vždycky když hraji s takovými hvězdami, představuju si, že je na druhé straně někdo jiný s kým se mi hraje dobře, koho porážím. Toho se budu držet. Vždyť já minulý týden do poslední chvíle sledovala, jestli se tady dostanu přímo do hlavní soutěže nebo budu muset do kvalifikace. Všechno se daří, tak snad to vydrží.“

Co s vámi takový úspěch udělá do zbytku sezony?

„Vždycky se snažím být sebevědomá, ale nemám to bohužel v krvi. Takže jsem spíš pokorná, nečekám od sebe nic. Tenhle týden vítězím, porážím skvělé soupeřky. Příští týden už může být všechno jinak. Prostě zůstanu nohama na zemi a uvidíme.“

Od loňského Roland Garros máte zápasovou bilanci 21:8, v žebříčku jste vyletěla skoro o 80 míst. Kdybyste měla popsat, co se s vámi za posledního půl roku stalo, co řeknete? Jak vysvětlíte svůj vzestup?

„To je strašně těžká otázka. Jako když se zeptáte, proč je v Česku tolik dobrých tenistek… Vážně nevím, co mám odpovědět.“

Přesto to zkuste?

„Pomohla mi covidová doba, tenisový svět se zastavil a já měla víc času být doma, potrénovala jsem hodně kondici. Měla jsem i štěstí, že se v Česku hrálo tolik turnajů. Objížděla jsem skoro všechny - charitativní turnaje, barvičky i další singlové akce. To mi strašně pomohlo. I to, že jsem mohla trénovat s holkami jako jsou Péťa (Kvitová), Bára (Strýcová) nebo Kája Muchová. Všechny tyhle tréninky mi hodně pomohly a posunuly mě dál. Viděla jsem, jak trénují a co dělají, snažila jsem se toho odkoukat co nejvíc.“

Také jste za poslední půlrok sehrála skvělé třísetové zápasy proti hvězdám první velikosti jako Simoně Halepové, Viktorii Azarenkové či Aryně Sabalenkové. Ověřila jste si, že nejsou nedotknutelné.

„Pravda, i to mi strašně moc pomohlo. Hrozně moc jsem se v těch zápasech naučila. Mně se hodně líbí, jak ke všemu přistupuje Viktoria Azarenková. Byla s námi v tvrdé karanténě v Austrálii a vždy při hromadných callech mluvila hrozně rozumně. Viděla jsem i ten její nový podcast, měla jsem čest proti ní stát na kurtu. Ona mě teď i sama pozdraví, zeptá se, jak se mám a s kým hraju, popřeje mi štěstí. Je to opravdu inspirující a myslím, že dobrá zkušenost do života po kariéře.“

Ta vaše je zatím v největším rozpuku. Šest let jste se pohybovala mezi stým a dvoustým místem, v posledních měsících však přišel zásadní zlom. Věřila jste, že někdy můžete být tak vysoko?

„Vždycky jsem věřila, že mám na stovku a štvalo mě, že jsem se tam nemohla strašně dlouho prokousat. Teď těžko říct, kde je můj limit. Někdo říká, že padesátka, někdo dvacítka. Záleží, jak budu trénovat, jak budu otevřená v hlavě dalším zlepšením. Uvidíme, jak se to semele.“

Nehrajete jako ostatní, umíte výborný čop, ráda vyrážíte na síť. Cítíte, že takový tenis je nyní v kurzu?

„Věřila jsem od mala, že mi takový styl bude vyhrávat zápasy a svou šikovností si pomůžu. Nejsem typ, který bude střílet a podávat dvě stě za hodinu, musím pracovat a vyhrávat s tím, co mám. Ve stovce jsem krátce, hraju debl i mix, mám hodně zápasů a je těžké nad tím přemýšlet.“

Ani nemusíte, když se daří, jede člověk na autopilota. Už jste někdy takový pocit měla?

„V singlu ještě ne a je to fajn. Je příjemné, když hrajete, skoro všechno vám tam spadne a jste na vlně. Ráda vyhrávám, je to super.“

Někomu pandemie pomohla, jiného vykolejila. Zůstat i ve složité době pozitivní je asi nejdůležitější, že?

„Rozhodně. Já se o to snažím a negativní věci neřeším. Doba je složitá, doma máme lockdown a já mám to štěstí, že můžu trénovat, hrát a tvrdě pracovat. Toho si moc vážím.“