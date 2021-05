Největší momenty Strýcové: láska k Wimbledonu, bronzové Rio i Fed Cup

Wimbledon 2019: semifinále a jednička

Když popisovala, jak se zrodil její vztah k Wimbledonu, jejímu nejmilejšímu turnaji, vracela se dávno do dětství. Kousek od Big Benu žili její dědeček s babičkou. Jaromír Široký sloužil čtyři roky jako diplomat v Londýně, vnučka jezdila za prarodiči na Vánoce a prázdniny.

„Vzali mě tu i do wimbledonského muzea. Od té doby je to pro mě Mekka tenisu,“ líčila. Právě tam v létě 2019 prožila nejkrásnější dva týdny kariéry. Vměstnala do nich tažení do semifinále dvouhry, premiérový zápas na centrkurtu a triumf nad domácí Johannou Kontaovou i následné semifinále proti Sereně Williamsové. Porážku z něj vyléčila titulem z deblu po boku Sie Šu-wej. Po něm si mohla říkat wimbledonská šampionka a také světová jednička, na vrcholu žebříčku čtyřhry figurovala dohromady 27 týdnů.