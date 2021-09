Kvitová se omluvila z Poháru B. J. Kingové: Už nejsem nejmladší

Petra Kvitová na US Open do osmifinále neprošla • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

V Ostravě hrála svůj vůbec první turnaj tenisové kariéry, triumfovala ve Fed Cupech. V týmové soutěži v Ostravar Aréně neprohrála Petra Kvitová jediný zápas. V kouzlo domácí haly a podporu fanoušků (nejenom) z rodného Fulneku věří i tentokrát. Byť je po náročné sezoně pořádně rozbitá. I proto se dopředu omluvila z pražského finále turnaje Billie Jean Kingové, jak se Fed Cup nově jmenuje.

„Tohle je pro mě poslední turnaj v Česku. Už jsem kapitánovi oznámila, že Billie Jean Cup hrát nebudu, takže je to opravdu o dvou třech turnajích do konce sezony,“ potvrdila Kvitová. „Pak si potřebuji odpočinout. Bylo to pro mě hrozně náročné. Spousta zranění, tělo to moc už nezvládá, těším se na odpočinek. Dojedu to, jak nejlépe budu moct a pak budu odpočívat.“

Fed Cup jste vždycky hrála ráda, jak těžké to pro vás bylo rozhodnutí?

„Samozřejmě to nebylo jednoduché rozhodování, ale musím myslet především na sebe. Nejsem nejmladší, tělo to všechno vnímá jinak. Máme mladé holky, věřím, že se k tomu postaví úspěšně. Ráda bych si zahrála, ale mám za sebou pár sezon a vím, že volno potřebuju. A hlavně musím doléčit všechny neduhy, které mám. I psychické. Ty bubliny, co jsme měli, mě hodně vysosaly. Hrát bez lidí je pro mě jako trénink a já nejsem úplně tréninkový typ. (usmívá se) Bylo pro mě těžké se vyburcovat a ještě se vymáčknout, to mě stojí spoustu sil.“

Jaký jste měla program po US Open?

Letěla jsem do Monte Carla, kde jsem strávila pár dní. Sice bez rakety, ale zároveň s odpočinkem a troškou fyzické námahy. Užila jsem si to tam, bylo to fajn. Nedávno jsem přiletěla do Prahy, kde už jsem držela raketu. V sobotu jsem přejela k rodičům do Fulneku a dnes už jsem v Ostravě.“

Jak se na domácí turnaj těšíte?

„Moc. Doma je to hezčí, lepší. Je fajn, že mohou přijít i lidé, to mi hodně chybělo. Rodina taky přijede, nemají to daleko. A všichni si to užijeme, ať už to dopadne jakkoliv. Zase bude fajn hrát turnaj, na který jsem přijela autem. (usmívá se) A bez navigace. Je to hezké zpestření.“

Jaké vlastně máte vzpomínky na Ostravu?

„Když se řekne Ostrava obecně, tak je to můj kraj, kde jsem narodila a strávila spoustu času. V Ostravě jsem hrála svůj úplně první turnaj jako malinká. Mám spoustu vzpomínek, trávila jsem tady hodně času. Když jsem vlezla na centrkurt, tak se mi vrátily vzpomínky z Fed Cupů. Bylo skvělé mít vyprodanou arénu, hrát před lidmi, vidět českou vlajku, slyšet bubeníky a všechny známe tváře, které jsem tady vždycky potkávala. Hala je pořád krásná. Je to jinačí, nebude to Fed Cup, ale věřím, že lidi přijdou a že nám budou fandit.“

Jak jste dopadla v Ostravě na svém prvním turnaji, pamatujete si?

„Pamatuji si přesně. Vyhrála jsem první kolo ve třech setech a pak jsem prohrála (směje se). Na začátek dobrý, tři sety mě provázejí celý život.“

Jak se cítíte po Americe, kde jste bojovala s únavou?

„Musím říct, že mi to dobíjení nejde, pořád se cítím hodně unavená. Celá sezona byla fyzicky náročná. I mentálně. Amerika pro mě byla extrém. Potřebovala jsem si odpočinout, vypnout. To se trošku povedlo, na druhou stranu pořád ne úplně dostatečně. Už se docela těším na konec sezony, až to padne a dobiju se na další sezonu. Co je ještě ve mně, to se budu snažit vymáčknout.“

Umíte vyjmenovat tituly, které jste získala v Česku?

„Když nepočítám áčkové turnaje? Mezinárodní? Počkejte, vyhrála jsem ve Valašském Meziříčí a v Přerově pětadvacítky. V Praze na Spartě na antuce a ještě... Nějaký ze začátku, že? Průhonice? Jo, Průhonice, to si pamatuju. Dobrá jsem, co?“

Doplníte tam i Ostravu?

„Jo, takhle. (usmívá se) Ale v Ostravě jsem taky nějaký turnaj vyhrála. Ne mezi ženami a ne mezinárodní. K tomu spoustu Fed Cupů, to by se tam mohlo počítat, ne? Ale děkuji mockrát za motivaci.“