Martincová cílí na TOP 50. V Ostravě odstartuje derby: Vyždímám se

Tenistka Tereza Martincová poprvé v kariéře prošla do druhého kola grandslamu, podařilo se jí to na Roland Garros • Instagram/terezamartinec

Hraje průlomovou sezonu. Česká tenistka Tereza Martincová (26) se probila do elitní stovky světového žebříčku, zahrála si třetí kolo Wimbledonu, útočila na titul na Prague Open. Co se nemění, pořád přitahuje české souboje. Hned v dnešním prvním kole J&T Banka Ostrava Open 2021 jí los přisoudil Kateřinu Siniakovou (třetí úterní zápas, první od 12:00). „Ani už mě to nepřekvapuje,“ usmívala se Martincová. „Jsme tady skoro jediné dvě Češky, už jen Péťa Kvitová, a já hraju s Káčou. Alespoň to bude pro domácí publikum zajímavější.“

Na rovinu říká, že s divokou kartou do Ostravy nepočítala. Za parádní výkony a výsledkový posun si ji ovšem jednoznačně zaslouží. Tereza Martincová letos odehrála 36 zápasů, 27 jich vyhrála. Ve světovém žebříčku už se dostala až na 61. místo.

„Jsem moc ráda, že mám možnost startovat v hlavní soutěži, ani si nepamatuju, jestli jsem někdy dostala volnou kartu,“ hlásila po příjezdu do Ostravy. „Na rovinu, zjistila jsem to jen pár dní předem, byla jsem v Portoroži a neměla jsem v plánu tady jet, protože už je to fakt náročné a jsem hodně vyčerpaná. Ale když jsem dostala kartu, vůbec jsem neváhala, že bych nejela. Určitě jsem moc ráda, že mám možnost doma hrát takový turnaj a budu se nažit předvést svůj nejlepší výkon.“

Martincová zaujala v Ostravě už před rokem. Probila se z kvalifikace, vyřadila v ní Peraovou a Badosaovou. V prvním kole narazila, jak jinak – na českou soupeřku Barboru Krejčíkovou (5:7, 1:6). „Hrála jsem tady skvělé zápasy,“ má stále živě v paměti. „Brutální s Peraovou, pak Badosaová, Bára... Všechno výborné hráčky i zápasy. Ale kdyby mi někdo řekl, že sem za rok přijedu na takové pozici a dostanu volnou kartu do hlavní soutěže, tak bych tomu pomalu nevěřila. Minulý rok by mě to ani nenapadlo.“

Martincová souhlasí s tím, že aktuální ročník je pro ni průlomový. „Jenže taky určitě nejnáročnější, protože mám odehráno nejvíc zápasů, co jsem kdy zažila,“ hodnotí uplynulé měsíce. „Na jednu stranu je to strašně fajn, na druhou stranu je to náročnější. Nejsem zvyklá na takový program, dost se to projevuje. Cítím, že to je teď hodně náročné.“

Do českého derby s Kateřinou Siniakovou dá všechno. Bilanci mají poměrně vyrovnanou. Na profesionálním okruhu v Nantes (2015) vyhrála Siniaková, v české extralize mají skóre 1:1 (Siniaková vyhrála v roce 2016, Martincová v roce 2019). Je „české derby“ také motivací vzhledem k reprezentaci? Elitní tenistky, nejenom české, jsou extrémně unavené. O nominaci může bojovat početnější pole.

„Holek přede mou je tolik...“ vydechla Martincová. „Motivace to je, ale nemyslím si, že by se teď rozhodovalo mezi mnou a Kačkou. To vůbec. Jestli se bavíme o reprezentaci, tak strašně záleží na tom, jestli a jak se vyjádří holky přede mnou. Netuším, jak to kdo má. Kdo má hrát, kdo nemá. To bych stejně zjistila až pár dnů, ne-li hodin, před nominací. Je to hodně daleko.“

INSIDER před WTA v Ostravě: Nabité pole, největší favoritkou je Swiateková. Co Češky?

V každém případě by se chtěla i v Ostravě probít, co nejdále. Na Prague Open ji v červenci zastavila až ve finále Krejčíková. „Jsem unavená, ale kde jinde bych se měla vyždímat víc, než na domácí půdě?“ pousmála se Martincová. „Doma je prostředí úplně jiné, nedá se to popsat. Člověk se cítí jinak, máme skvělé fanoušky. Sice není z čeho brát, ale hraje se doma, to mi pomůže ze sebe dostat i to, co tam třeba už není.“

Že se Martincová cítí jako doma, se pozná i z VIP doprovodu. Na trénincích, i na online rozhovoru, ji doprovází pes Barnie. „Vytáhla jsem maskota,“ usmívala se. „Je tady celou dobu se mnou. Cítím, že už toho je na mě moc, když ho mám na pokoji, cítím se ještě víc doma. Skvělý parťák, zvládá to neskutečně, sedí na tréninku a kouká. Měla bych ho brát víckrát, je to příjemná změna.“