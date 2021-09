Kolář po velkém triumfu: Českou jedničkou bych byl rád. Cíl je top 100

Ziskem třetího titulu kariéry znovu vylepšil již tak fantastickou sezonu. Tenista Zdeněk Kolář ovládl bez ztráty setu silně obsazený podnik v polském Štětíně. I když jde cestou challengerových turnajů, v „kalendářním“ žebříčku ATP Race je nejlepším Čechem a probojoval se už dokonce do první stovky. Tuto metu by rád dobyl i v klasickém světovém rankingu a dostal se mezi absolutní elitu. „Ale vím, že je to pořád daleko. Je potřeba ještě spousta bodů,“ uvědomuje si čtyřiadvacetiletý hráč.

Rodák z Bystřice nad Pernštejnem se v sezoně neustále zlepšuje. Po letošních triumfech v Portugalsku (Oeiras) a Rumunsku (Jasy) v neděli triumfoval ve Štětíně na podniku kategorie ATP Challenger Tour 125. Ve finále porazil domácího favorita Kamila Majchzaka 7:6, 7:5. „Je to nádherný pocit. Byl to velice kvalitně obsazený turnaj,“ jásá Zdeněk Kolář, od pondělí 149. tenista žebříčku ATP.

Zdeňku, ve Štětíně startovala celá plejáda tenistů z top 100, vy jste ovládl turnaj bez ztráty setu. Jsou to pro vás jiné emoce, než u předchozích dvou letošních triumfů?

„Každý titul má něco svého, každá výhra je pro mě ohromně cenná. Ale asi ano, toto vítězství bylo trochu jiné. Na finále přišlo velké množství diváků, byl plný centrální kurt a super atmosféra.“

Diváci hnali dopředu Poláka Majchrzaka. Vy jste v závěru první sady odvracel pět setbolů. Jak těžké bylo udržet koncentraci?

„Když jsem přišel na centrkurt a viděl, kolik dorazilo diváků, říkal jsem si, že to bude hodně velké. A taky bylo. Hodně podporovali Kamila, ale vůbec jsem to nevnímal, soustředil jsem se pouze sám na sebe a na svůj výkon. Ale musím říci, že diváci fandili férově a ocenili i moji hru.“

Měl tento triumf velký ohlas? Přišla vám spousta gratulací?

„Ano, opravdu velké množství. Nikdy jsem jich tolik, jako teď, nedostal. Byl jsem překvapen, kolik lidí mi napsalo. Příjemně mě to potěšilo.“

V prvním kole jste zdolal Jiřího Veselého (7:6, 6:3) a oplatil mu porážku z loňského střetnutí v Bangkoku. Berete souboje s českou jedničkou prestižněji?

„Prestižněji to neberu. Nevidím v tom vůbec žádný rozdíl, jestli hraji proti Čechovi, nebo někomu ze zahraničí. Rivalitu nevidím, nebo alespoň ne z mojí strany.“

Ve světovém rankingu jste od pondělí na životní 149. pozici. V pořadí ATP Race dokonce 98., jako nejlepší český hráč sezony. Je vaším snem se na pozici české jedničky dostat i v klasickém žebříčku?

„Takové věci se asi úplně plánovat nedají, dělám maximum, aby se moje hra stále zlepšovala. S tím pak mohou přijít lepší výsledky. Pokud by moje výsledky byly takové, že se stanu českou jedničkou, samozřejmě budu rád. Ale více mě žene dopředu touha dostat se do elitní stovky.“

Už chybí „jen“ padesát míst. A to jste sezonu zahajoval na 224. příčce…

„Ano, ale postup do top 100 je stále velmi daleko. Přece jen je stále potřeba velké množství bodů. Snažím se jít krok po kroku. Důležité pro mě je, abych se stále zlepšoval ve všech směrech, co k tenisu patří.“

V tenisovém prostředí jste známý jako samorost. Změnil jste něco v poslední době?

„Nic zásadního. Stále trénuji pod vedením svého otce.“

Díky čemu tedy nastal váš kariérní průlom?

„Důvod může být, že se mi v letošním roce konečně podařilo zvládat více vyrovnaných zápasů více dní po sobě. V minulých letech jsem uměl porazit dobré hráče, ale nešlo mi to zvládnout tři, čtyři nebo pět dní po sobě.“

Nehrála roli i loňská v uvozovkách volnější sezona?

„On ten minulý rok až tak volný nebyl. Když se nekonaly turnaje, trénoval jsem opravdu hodně. Tři měsíce jsem se poctivě připravoval, i když se turnaje nepořádaly. Pracoval jsem velmi tvrdě.“

Pomohly vám loňské domácí podniky jako třeba Barboře Krejčíkové?

„Myslím, že ano. Turnajů a soutěží družstev v Česku bylo opravdu velké množství. Výhoda byla, že odpadlo cestování do zahraničí, po České republice je vše kousek.“

Z Polska jste se nyní bleskově přesunul na další turnaj do Bukurešti. Co vás čeká v dalších týdnech?

„Zůstávám v Rumunsku, následovat bude totiž Sibiu. Dále italská Neapol.“

Dáváte si nějaké konkrétní cíle do konce roku, kdy už nebude tolik antukových turnajů?

„Udělám maximum, aby sezona byla pro mě co nejúspěšnější. Blíží se halové turnaje na tvrdém povrchu. Věřím, že dokážu uhrát co nejlepší výsledky i mimo antuku a posouvat se žebříčkem nahoru.“

Žebříček ATP (postavení českých tenistů): 88. Jiří Veselý 860 bodů 138. Tomáš Machač 552 b. 149. Zdeněk Kolář 501 b. 195. Jiří Lehečka 350 b. 199. Vít Kopřiva 343 b.