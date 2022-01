Djokovič zpátky doma: hrozí mu ve Francii, zákaz do Austrálie na roky

Zatímco Austrálii opouště se soudem potvrzeným razítkem vyhoštěnce, v Evropě ho čekalo úplně jiné přivítání. Letiště v Bělehradě sice prochází rekonstrukcí, i tak před ním čekaly stovky Srbů, které velmi nahlas vyjadřovaly Novaku Djokovičovi podporu.

Jeho let z Melbourne s přestupem v Dubaji sledovalo na serverech o letecké dopravě přes deset tisíc lidí. Po příletu ale světová tenisová jednička zmizela z areálu letiště postranním východem.

Přívětivých zemí ale ubývá. Podle nově schváleného zákona, který v neděli prošel parlamentem a brzy by měl vstoupit v platnost, nebudou mít ve Francii neočkovaní lidé starší 16 let právo na vstup do restaurací, kulturních a sportovních zařízení či dálkových dopravních spojů a ministerstvo sportu dnes oznámilo, že nehodlá neočkovaným tenistům udělovat žádné výjimky.

„Pravidla budou platit pro každého, ať už je to divák nebo sportovec. A to až do odvolání,“ citovala agentura Reuters vyjádření ministerstva. „Roland Garros je v květnu. Situace se do té doby může změnit a my samozřejmě doufáme, že bude příznivější. Takže uvidíme, ale rozhodně nejsou žádné výjimky z platných pravidel.“

To je pro světovou jedničku další nepříznivá zpráva poté, co 11 dní Djokovič čekal a bojoval, aby se mohl Australian Open zúčastnit, i když není očkovaný. Po úspěšném soudu dokonce v Melbourne trénoval, pak ale celou situaci rozsekl australský ministr pro imigraci Alex Hawke, který Srbovi zrušil víza. Místo prvního kola ho tak čekal let domů.

Kdy dostane šanci vrátit se zpátky? V případě, že je vízum zrušeno přímo z rozhodnutí ministra, platí automaticky zákaz vstupu do Austrálie na tři roky. To by znamenalo, že Djokovič může přijít o australskou část sezony nejen v roce 2022, ale také v letech 2023 a 2024.

„Zrušení bylo potvrzeno federálním soudem, takže v důsledku toho bude mít tříletý zákaz vstupu do země,“ potvrdila ministryně vnitra Karen Andrewsová.

Tato lhůta ale není nezvratná. Podle australských zákonů nemůže Djokovič získat v příštích třech letech další vízum, pokud ministr pro imigraci neuzná, že pro jeho udělení existují přesvědčivé nebo soucitné důvody. „Nechci nic předjímat nebo říkat cokoliv, co by poté neumožnilo ministrovi udělat rozhodnutí, které musí,“ řekl dnes australský premiér Scott Morrison v rozhovoru pro rádio 2GB.

„Platí to na tři roky, ale existuje možnost, jak se za určitých podmínek vrátit, a to bude posouzeno, až ten čas nastane,„ dodal.

První hráč světového žebříčku definitivně přišel o šanci obhajovat titul na Australian Open v neděli poté, co tři soudci federálního soudu v Melbourne potvrdili jednomyslně rozhodnutí ministra pro imigraci o zrušení jeho víza.

Djokovič, jenž chtěl v Melbourne usilovat o rekordní 21. grandslamový titul, je odpůrcem povinné vakcinace proti koronaviru a australské vízum dostal na základě výjimky z povinného očkování po prodělaném covidu-19.

Srbský prezident Aleksandar Vučić reagoval rozhořčeně a obvinil australské úřady, že při soudních líčeních lhaly. Mimo jiné v podhodnocení počtu očkovaných občanů jeho země.