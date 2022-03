V TOP20 dřív než Nadal! Dvacítka byl cíl do konce roku, říká Španěl (18)

Říká o sobě, že je klukem s velkými sny. Našlápnuto má k opravdu hvězdné kariéře. Španěl Carlos Alcaraz loni v létě ovládl svůj první velký podnik v Umagu, čímž odstartoval úctyhodnou jízdu. Na závěr roku už s přehledem opanoval Turnaj mistrů pro hráče do 21 let. Letošní sezonu zahájil na Australian Open, kde ztratil tiebreakovou loterii s Italem Matteem Berrettinim, pak však zazářil na brazilské antuce. Titul z Rio de Janeira, turnaje kategorie ATP 500, znamenal pro osmnáctiletého hráče historický průlom.

Dostal se do světové dvacítky už v 18 letech a 292 dnech – tedy ještě o dva týdny dřív než Rafael Nadal. Dokázal to jako vůbec nejmladší hráč od roku 1993. „Dvacítka byl můj cíl do konce roku, takže je úžasné zvládnout to hned na začátku,“ líčil rodák z předměstí Murcie.

I když bleskově splnil jeden ze sezonních cílů, nepolevil. Při svém druhém startu v Indian Wells dokázal přehrát i přemožitele světové jedničky Daniila Medveděva – francouzského matadora Gaëla Monfilse. Suverénně 7:5, 6:1. A zajistil si tím čtvrtfinále.

„Hodně to pro mě znamená. Je skutečně výjimečné být ve čtvrtfinále podniku ATP Masters 1000. Jsem opravdu hrdý na úroveň hry, kterou tady předvádím,“ vyprávěl Alcaraz.

Už samotný postup mezi osm nejlepších účastníků mužské dvouhry v Indian Wells zaznamenal další Alcarazův historický zápis, stal se nejmladším čtvrtfinalistou BNP Paribas Open od doby 17letého Michaela Changa v roce 1989. V semifinále je pak po skalpu Camerona Norrieho z Velké Británie jako druhý nejmladší na tomhle turnaji v historii. Mladší byl jen v roce 1988 také 17letý Andre Agassi.

Tenista schopný hrát špičkově na antuce i na tvrdém povrchu i proti rychlostně disponovanému soupeři s oblibou tasil účinnou zbraň – kraťas. Díky zkrácení výměny uhrál klíčový brejk v prvním setu bitvy s Monfilsem. „Je dobré mít tohle v těžkých chvílích v záloze a umět to použít,“ chválil si.

Ve znamenité formě hrající Alcaraz však stále není největším miláčkem podniku v Indian Wells. Tím je bezpochyby Rafael Nadal. Pětatřicetiletý Mallorčan vyhrál i svůj 19. zápas sezony. Po americkém dlouhánovi Reillym Opelkovi (dvakrát 7:6) uspěl i s australským bouřlivákem Nickem Kyrgiosem 7:6, 5:7, 6:4 a coby šampion Australian Open udržel letošní neporazitelnost. V Indian Wells se cítí jako doma, diváci jsou na jeho straně.

„Nemůžu říct, že to je sen, protože jsem před dvěma třemi měsíci o něčem takovém ani nesnil,“ zářil Nadal, jenž zažívá nejlepší vstup do sezony v kariéře.

Jisté je, že Nadal v Indian Wells může nechat na kurtu všechno, kvůli přípravě na antukovou část sezony se totiž s předstihem odhlásil z dalšího turnaje Masters v Miami.

Teď se tedy Španělé, kteří mají leccos společného, ale dělí je od sebe propastných 17 let, utkají o finále „pátého grandslamu“ v Indian Wells.