Rozpaky vládce Medveděva. Končí v roli jedničky, nátlak kvůli Rusku

Na konci února dosáhl historického milníku. Šestadvacetiletý Daniil Medveděv se poprvé v kariéře stal světovou tenisovou jedničkou. Novaka Djokoviče ale na trůnu vystřídal jen na chvíli. Rusova prohra ve 3. kole turnaje v Indian Wells umožní návrat srbského krále. Djokovič byl nucen prestižní turnaj vynechat. Do USA nepřicestoval z důvodu svého pevného postoje k (ne)vakcinaci proti covidu.

S očkováním Medveděv problém sice nemá, přesto se ozývají názory, že by ani on na tenisové akci v kalifornské poušti startovat neměl. Kvůli ruské invazi.

K vyloučení ruských (potažmo běloruských) hráčů a hráček vyzvala ATP a WTA ukrajinská vycházející hvězda Marta Kosťuková. Dosavadní sankce považuje za směšné. „Řeknu to jen krátce: Podívejte se, jak se k tomu postavily ostatní sporty. Víc to komentovat nechci,“ zlobila se.

Rusové a Bělorusové mají v mnoha případech zákaz účastnit se mezinárodních soutěží, největší tenisové organizace jim však dál umožňují startovat coby neutrálním sportovcům. Vyloučeni sice byli z týmových soutěží Davis Cupu i BJK Cupu, povoleno hrát zatím mají ale i na grandslamech.

Medveděv je vděčný, že může nastupovat do zápasů. Situaci ale sám vnímá jako značně nejistou. „Za prvé, rozhodně o tom nerozhoduji já,“ prohlásil. „Dodržuji pravidla. Nemohu dělat nic jiného. Právě teď platí pravidlo, že můžeme hrát pod svou neutrální vlajkou,“ komentoval rozpačitě.

Od teenagerských let trénoval v jižní Francii, hovoří plynně anglicky i francouzsky. Sídlo má v Monaku, teď ale musel namísto oslavných fanfár pro prvního hráče světa na tiskových konferencích čelit řadě nepříjemných otázek. „Uvidíme, jak se situace vyvine. Dokud budu mít šanci hrát, půjdu si za ní a budu se turnajů účastnit,“ konstatoval.

A krušné chvilky zažíval i na kurtu. Gaël Monfils, který si shodou okolností nedávno vzal za manželku Ukrajinku Elinu Svitolinovou, otočil pondělní souboj (4:6, 6:3, 6:1) a připravil tak Rusa o první místo ve světovém žebříčku. „Nejsem obecně moc politický,“ odmítal Francouz, že by měla tahle výhra větší rozměr. „Jsem pro svou ženu oporou. Nebylo snadné ji vidět před pár týdny plakat každou noc. Snažím se dělat maximum pro to, abych ji podpořil v čemkoli, ale byli jsme si tu jen zahrát. Jsem prostě šťastný za vítězství,“ líčil.

Mladší krajanku Svitolinové štvalo, že ruští a běloruští tenisté nenašli vůli omluvit se za svoji zemi. „Moc mě zklamalo, že nikdo z nich nepřišel, aby řekl, že je mu líto, co jeho vlast způsobila mojí. Vždyť na Ukrajině zemřelo víc lidí včetně dětí než vojáků. Je to strašné,“ řekla Kosťuková.

Nutno podotknout, že za Medveděva a spol. se postavila třeba Martina Navrátilová. Tenisová legenda upozornila, že samotní hráči kolikrát ani nemohou nahlas protestovat – z důvodu obav o svoji rodinu. „Víte, mohou dostat 15 let vězení za to, že mluvili o válce,“ upozornila. „Samozřejmě, že oběťmi jsou Ukrajinci, ale sportovci Ruska a Běloruska by byli oběťmi na druhém konci, pokud je nenecháte hrát,“ řekla Navrátilová.

Medveděv, který v Kalifornii promrhal šanci udržet si prestižní post tenisového vládce, se zatím stále může upínat k další velké zastávce – podniku v Miami. Ani tam se zřejmě nebude moci objevit Djokovič. Rus by v případě postupu do semifinále usedl zpět trůn. Jenže náladu na tyto kalkulace teď asi nemá ani on sám.

„Je lepší být světovou jedničkou třeba i jen jeden týden, než se tam nikdy nedostat? Já bych řekl, že je lepší to dokázat,“ uzavřel téma ve filozofickém duchu.