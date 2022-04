Návrat Krejčíkové dál nejasný. Místo tenisu štěně, o Paříži nepochybuje

Krejčíková hrála naposledy v únoru na turnaji v Dauhá. Kvůli zranění odstoupila těsně před turnajem v Indian Wells, kde měla být nasazenou jedničkou, a vynechala i podnik v Miami. Aktuálně může hrát jen levou rukou, ale její zdravotní stav se lepší.

„Já doufám, že to vypadá dobře. Zranění se mi zlepšuje, to jsem ráda. Akorát ještě nevím přesně, kdy začnu hrát. Potřebuje to víc času, aby to bylo stoprocentní a aby se mi to nevracelo,“ řekla v rozhovoru pro Hitrádio City Brno.

O své účasti na pařížské antuce, kde loni šokovala triumfem ve dvouhře, momentálně nepochybuje. „Věřím, že to stihnu, že začnu hrát dřív,“ uvedla olympijská šampionka z Tokia. Tráví čas doma v Ivančicích a stará se o své štěně. „Díky tomu, že jsem zraněná, tak s ním trávím víc času, učím ho povely a základní věci. Docela nám to jde,“ dodala šestadvacetiletá Češka.