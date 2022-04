Předčasné konce v tenisu: Šarapovová byla snadná kořist, trnité comebacky

Na konci března oznámila šokující konec tenisové kariéry teprve ve svých pětadvacetiletech světová jednička a aktuální vítězka Australian Open Ashleigh Bartyová. Jenže ve světě bílého sportu není o překvapivé konce nouze. Pojďme si připomenout, jak taková loučení probíhala.

JUSTIN HENINOVÁ Nemusíme jít daleko. V roce 2008 v 25 letech skončila na vrcholu vítězka jednačtyřiceti turnajů Justin Heninová - a stejně jako nedávno v případě Australanky Bartyové to bylo v pozici světové jedničky. O dva roky později se Belgičanka na kurty vrátila a dokonce prošla do finále hvězdného podniku v Melbourne. Avšak se začátkem roku 2011 to hráčka s dost možná nejlepším jednoručným bekhendem v dějinách zapíchla definitivně. A zatímco její první opuštění světa tenisu bylo zahaleno mlhou, napodruhé měl její konec zřetelný důvod: zdravotní trable. Justine Heninová • Foto Pavel Mazáč (Sport)

BJÖRN BORG Teprve v 26 letech pověsil raketu na hřebík legendární Björn Borg hrající s nezaměnitelnou bílou čelenkou. Hvězdný Švéd vyhrál jedenáct grandslamů v rozpětí let 1974 až 1981. Pouhých sedm let od jeho sedmnácti do čtyřiadvaceti mu stačilo na to, aby se zapsal mezi nesmrtelné. Mnohokrát triumfoval na Wimbledonu i v Paříži, čtyřikrát byl ve finále US Open. Nejméně mu to šlo v Austrálii, kde se dostal nejdál do 3. kola. Vyhrál prakticky vše, už se neměl kam dál zlepšovat. Proto u něj došlo ke ztrátě motivace. A ještě k tomu byl celosvětovou celebritou, čemuž se rovnal zájem fanoušků o jeho osobu. To došlo až do bodu, kdy už nemohl dál. Později se ještě k tenisu vrátil, ke svým předchozím výkonům se už ale nepřiblížil a skončil nadobro. Švédský tenista Björn Borg v dobách své největší slávy. • Foto Archiv

STEFFI GRAFOVÁ Ve třiceti skončila legendární Němka a partnerka André Agassiho Steffi Grafová. Se získanými dvaadvaceti grandslamy dlouhé roky držela rekord otevřené éry, než ji překonala Serena Williamsová. Získala unikátní Golden Slam za všechny vyhrané grandslamy v jedné sezoně a olympijské zlato k tomu. Dominovala světovému tenisu v 80. a 90. letech. Ke konci století ji už trápila častá zranění a kariéru uzavřela v roce 1999 těsně před US Open. Téhož roku přitom ještě triumfovala v Paříži a došla do finále Wimbledonu. Nedávno se dnes dvaapadesátiletá dáma svěřila, že jí tenis zničil tělo a dodnes se potýká se zdravotními komplikacemi. Legendární německá tenistka Steffi Grafová • Foto Profimedia.cz

MARIA ŠARAPOVOVÁ Ve dvaatřiceti se loučila ruská ikona Maria Šarapovová. V jejím případě nelze úplně mluvit o extrémně předčasném konci, jenže kdo ví, zda by nehrála dodnes, kdyby neuvízla v dopingové síti a nemusela si dát nucenou pauzu po nedovoleném užití meldonia. Po tomto incidentu z roku 2016 to už nebyla ona. Z obávané pravoruké hráčky se stala snadná kořist. Někdejší světová jednička, pětinásobná grandslamová vítězka a stříbrná medailistka z olympiády v Londýně se po restartu kariéry propadla do čtvrté stovky žebříčku a potýkala se s mnoha zraněními. Maria Šarapovová • Foto Profimedia.cz

MONICA SELEŠOVÁ Monica Selešová sice oficiálně oznámila konec kariéry v roce 2008, jenže už pět let předtím do ruky nevzala raketu, takže svůj poslední zápas odehrála v pětadvaceti letech. V šestnácti ovládla Roland Garros - a než oslavila dvacítku, nasbírala dalších sedm grandslamových titulů. To zůstává rekordem v rámci moderní éry. Její sportovní i psychický pád předzmanel útok fanatického fanouška její soupeřky Steffi Grafové na turnaji v Hamburku. Po této nehodě, která se na ní podepsala zásadním způsobem, si dala dvouletou pauzu. A přestože ještě později vyhrála Australian Open, už nedominovala zdaleka jako dřív. Monika Selešová, jedna z nejúspěšnějších tenistek historie • Foto Profimedia.cz

NICOLE VAIDIŠOVÁ Jak raketově do profesionálního tenisu vstoupila, tak rychle z něj také odešla. Přesto toho stihla víc než dost. Současná manželka Radka Štěpánka Nicole Vaidišová se v roce 2004 stala v patnácti letech šestou nejmladší vítězkou na okruhu WTA. V květnu 2007 dosáhla svého nejvyššího kariérního umístění, když platila za světovou sedmičku. Ovšem v březnu 2010, nedlouho před svými jednadvacátými narozeninami, se vším vinou ztráty motivace sekla. Posléze se ještě vrátila, ale po sérii neúspěchů skončila definitivně. Nicole Vaidišová • Foto Jaroslav Legner (Sport)