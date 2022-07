Bouzková o roli favoritky: Je to nové stádium. Šalkovou (18) mrzely chyby

Bouzková přijela na domácí turnaj coby čerstvá čtvrtfinalistka Wimbledonu. V úvodním vystoupení se ale nadřela na vítězství nad málo známou Rakušankou Sinjou Krausovou (6:2, 7:6). Ve středu proti o šest let mladší Češce, debutantce na okruhu WTA, už předvedla téměř bezchybný výkon.

„Byl to mnohem lepší zápas. Užila jsem si to a nebyla jsem tolik nervózní. Dobře jsem utkání až na jeden game v závěru odpodávala. Ona do toho dobře chodila, bylo to těžké,“ pochválila útočně hrající soupeřku.

„Na zápas jsem se těšila, ale na kurtu jsem se na začátku vůbec necítila. Nepadalo mi to,“ smutnila Šalková. Talentovaná hráčka místní Sparty nedokázala zopakovat výkon proti Švýcarce Yleně In-Albonové. „Mrzelo mě, že jsem nevyužila šance, nahranější míče jsem hned zkazila.“

Úspěšná kvalifikantka se díky vydařenému turnaji posune ve světovém žebříčku o 80 míst nahoru, přibližně k 340. příčce. „Budu moct hrát vyšší turnaje než doposud. Doufám, že se mi bude dařit dál,“ řekla Šalková po dosud životním turnaji.

To Bouzková bude i v pátečním čtvrtfinále proti devatenáctileté Rusce Oksaně Selemechtěvové v roli favorizované hráčky. „Nevím, jestli jsem teď zas taková favoritka, ale určitě je to trošku jiný pocit,“ přiznala.

Úvodní vystoupení ve velkém vedru jí neubralo síly, středeční duel se hrál v chladnějším počasí a navíc se protáhl jen lehce přes hodinu. „Byla jsem úplně v pohodě. Přece jen to byl jeden den. V úterý jsem měla lehký tréninkový den a teď bylo o nějakých 12 stupňů míň. Neovlivnilo mě to,“ řekla Bouzková, která nepodcenila ani pitný režim. „Když jsou takové podmínky, vypiju klidně pět až šest litrů za den.“

Do ikonické lahve, která k ní už neodmyslitelně patří, se vejdou dva litry tekutiny. „Ale snažím se dost vypít i mimo ni. Když je delší zápas, musím si dolít a ještě mám mimo to i další pití,“ prozradila.

Do čtvrtfinále má ve čtvrtek šanci projít i trio Barbora Krejčíková, Linda Nosková a Lucie Havlíčková.