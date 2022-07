Štěpánek vyhlíží start pod kapitánem Lendlem: Na Ivanův humor se těším

Pět let po konci aktivní kariéry čeká třiačtyřicetiletého Radka Štěpánka pořádná výzva. Obstát v konkurenci tenisových legend v sérii veteránských podniků a nezklamat kapitána Ivana Lendla. „Pro mě to bude čest, hrát pod člověkem, který byl mým idolem v začátcích,“ zářily oči bývalé světové osmičce.

Kde vlastně vznikla myšlenka nového projektu?

„Když jsem loni hrál poprvé v Royal Albert Hall. Přišel tam člověk ze Švédska, který říkal, že by Champions Tour chtěl posunout o kategorii výš. Zvolil systém týmů. Není to exhibice – hraje se naplno a na výsledek jako za starých časů. Všechny nás nahnal do tréninku, protože chceme být pro tým přínosem a co nejlépe připraveni.“

Jak se těšíte na hrací systém podobný Laver Cupu?

„Je to skvěle připravené a hlavně se hraje na nevídaných místech. V Pule v koloseu, což už samo o sobě je neuvěřitelné. Viděl jsem fotky z příprav, jak to bude vypadat, a tajil se mi dech. Je to naprosto spektakulární. V Černé Hoře se bude hrát v přístavu na mole, lidé se budou moct dívat na utkání z jachet. A Dubaj přinese vyvrcholení. Tam je to speciální vždycky a ve všem. Bude to připomínat formuli 1 v Monaku, kde se lidé dívají na závody z lodí.“

Hrál jste někdy na výjimečnějším místě, než jaké vás čeká začátkem příštího týdne v Pule?

„Několikrát jsme viděli, že když se promuje turnaj, jde se někam na náměstí. Dubaj se hrála na střeše hotelu, ale to je takové pinkání pro krásnou fotku. Tohle bude doopravdy a fakt to bude výjimečné. V Pule se začíná až večer a hrát v osvětleném koloseu? Už teď se mi klepe ruka.“

Ceníte si, že budete nastupovat v týmu kapitána Ivana Lendla?

„Ivan dal všem hráčům v týmu jasný vzkaz: jestli hrajete pode mnou, musíte trénovat dvakrát víc, než jste trénovali do teď. Já jsem netrénoval vůbec. (směje se) Ale je u toho i sranda, příprava je zábava. Na fóry, hecovačky a Ivanův humor se hrozně těším. Splní se mi celoživotní sen, za který jsem i chvíli bojoval, aby byl kapitánem v Davis Cupu. Teď ho budu mít jako kapitána v Legends Team Cupu. Pro mě to bude čest, hrát pod člověkem, který byl mým idolem v začátcích.“

Je zatím přísný, jak je u něj zvykem?

„Ivan se nikdy nezmění. Už si ze mě dělal srandu, když jsem mu posílal video z tréninku. Ať mu to prý příště pošlu v normální rychlosti a ne zpomaleně. (směje se) Omluvil jsem se mu, že se mi zadrhl telefon a natáčí jen slow motion.“

Jak to budou brát spoluhráči v týmu, kteří ho neznají?

„Ti, co ho neznají, se divit budou, ale jeho humor pochopí rychle. Užijeme si to, ale opravdu se hraje na vítězství. Rivality, které jsme s klukama měli, budou zpět. Vrátí se staré dobré časy.“

V Londýně jste na podzim vyhrál všechny zápasy. Nastavil jste laťku vysoko?

„To byla ale exhibice, kdy se bavíte, hrajete pro diváky a na výsledku nezáleží. Tady na tom záležet bude a chcete týmu něco přinést do šatny. Budeme všichni naladění stejně.“

Máte srovnání, jak jsou na tom ostatní účastníci?

„Mám Berďu, se kterým tady trénuju. (usmívá se) Tommy Haas hraje, jako kdyby ještě neskončil kariéru. Tsonga skončil teď v Paříži, Robredo v Barceloně. Ti, co skončili nedávno, na tom budou určitě nejlíp, protože hrají často. Lleyton Hewitt na tom určitě bude dobře, protože hodně hraje s Australany. První turnaj nám ukáže a napoví, jak moc mají pracovat směrem k další akci v Černé Hoře. Všichni budeme syroví, pak se to začne formovat.“