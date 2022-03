Lendl do třetice u Murrayho. Legenda ordinuje dlouhé tréninkové bloky

Ivan Lendl, bývalý kouč Andyho Murrayho, se neskrývá. Naopak při nedělním 3. kole turnaje v Miami vyrazil do hráčského boxu svého bývalého svěřence • Profimedia.cz

Spolu se dotkli absolutních tenisových výšin. Tři grandslamové tituly, dvě olympijská zlata a první místo na světě v době, kdy byla velká trojka Djokovič, Nadal, Federer ještě kompaktní a zdravá. U všech největších úspěchů Andyho Murrayho stál i Ivan Lendl. Nyní se spolčili do třetice. Česká legenda má z té britské dostat poslední zbytky sil a naučit ji opět vítězit. V téměř 35 letech, na jedné noze s kovovou kyčlí a po pěti letech, kdy Murray nepřešel 3. kolo grandslamu. Pro mnohé kouče zoufalá situace, ne tak pro profesora tenisu Lendla.

Před třemi týdny bylo Ivanu Lendlovi dvaašedesát. K narozeninám si nadělil překvapivý dárek. Nechal se vyhecovat, aby se stal znovu tenisovým koučem, opustil poklidný život ve své floridské rezidenci ve Vero Beach a vydal se na cesty. Na laso od jiných by asi jen stroze zakroutil hlavou, tentokrát se však hlásil jeho srdeční klient – Andy Murray.

Co dokázal Murray pod Lendlem vyhrál všechny tři grandslamové tituly kariéry (US Open 2012, Wimbledon 2013 a 2016) získal dvakrát olympijské zlato ve dvouhře na domácí olympiádě v Londýně 2012 a v Riu 2016 v roce 2016 vyhrál poprvé a zatím naposledy Turnaj mistrů vystoupal poprvé v životě na 1. místo žebříčku (listopad 2016) a pobyl na něm 41 týdnů získal celkem 16 titulů na okruhu ATP

„Povídá mi: Podívej, nevím, kolik času mi ještě zbývá, a chci dělat s lidmi, u nichž vím, co dostanu. Dávalo mi to smysl. Promluvili jsme si a rozhodli se, že do toho půjdeme,“ líčil Lendl na turnaji v Miami, kde poprvé promluvil o reunionu.

Staronového svěřence sledoval přímo na místě a viděl klasický obrázek Murrayho reality – první vyhrané kolo a v tom dalším pád s favoritem. Bylo to Britovo šesté prohrané druhé kolo za sebou. Tak to obyčejně chodí u pěšáků a Sir Andy dnes zaujímá až 85. místo na žebříčku ATP. Už v raných fázích turnajů se střetává s těmi největšími jmény, naposledy s Daniilem Medveděvem (4:6, 2:6).

„Zní to asi hloupě, vůbec jsem netušil, co od Andyho čekat. Ale byl jsem příjemně překvapený,“ prohodil Lendl, jenž vyzdvihl vstupní miamskou výhru nad Argentincem Federicem Delbonisem. „To byl velmi dobrý zápas. S Medveděvem šlo o mnohem těsnější mač, než napovídá skóre. Sice si Andy nevytvořil ani brejkbol, ale ve spoustě gamů se hrálo 30:30, výměny byly slušné. Pomohlo by ale, kdyby podával o něco líp,“ hodnotil osminásobný grandslamový šampion Lendl, jenž nenávidí cestování a s oblibou vypráví, že nejvíc tenisové práce udělá doma v obýváku, když zápasy sleduje v televizi a dělá si poznámky.

Na čem skutečně lpí, jsou dlouhé tréninkové bloky během sezony. A právě takový naordinoval Murraymu na další čtyři týdny. Místo aby si skotský veterán ničil zdraví na evropské antuce, odpískal celou sezonu na oranžové hlíně a nyní bude s Lendlem dřít v tréninkovém centru americké asociace USTA v Orlandu. Jedinou pauzu si dají, když za Murraym dorazí manželka Kim a jejich čtyři děti. Těm totiž táta slíbil, že je konečně vezme do Disneylandu.

Z orlandské tenisové laboratoře by měl vyjít mnohem připravenější hráč, jenž v tomhle spoléhá na svého guru Lendla. Murray se loni v prosinci rozešel s dlouholetým koučem Jamiem Delgadem, zkoušky s Estebanem Carrilem a Janem de Wittem ho neuspokojily. Takže mu v posledních týdnech pomáhal Dani Vallverdu, bývalý trenér Tomáše Berdycha a Karolíny Plíškové. Není žádným tajemstvím, že právě Vallverdu s Lendlem jsou dobrými přáteli a Murraymu již společně pomáhali. Nyní se stará parta pokusí vrátit bývalé kouzlo.

Pracovat se však bude s již výrazně opotřebovaným materiálem. Murray je téměř o pět let starší, než když ho naposledy Lendl v listopadu 2017 opouštěl. Má za sebou náročnou operaci z ledna 2018, kdy mu lékaři obrousili hlavici stehenní kosti a nasadili na ni kovovou čepičku. Dnes když prochází kontrolami na letišti, píská. Žádný singlista se po takovém zákroku ještě nevrátil. Murray se o to rve, jak může, ale od operace má zápasovou úspěšnost 53:41 (56 %), což je ve srovnání s jeho nejlepším rokem 2016 (78:9, 90 %) jen skličující odvar. Jak dobrý tedy ještě může být borec, jenž za posledních pět let vyhrál jediný turnaj a na grandslamu nepřešel přes 3. kolo?

Lendl věří, že kovovou kyčlí pro jeho svěřence nic neskončilo. „Já mám umělé obě kyčle, takže věřím, že může být zase úspěšný. To, že to ještě nikdo nedokázal, neznamená, že v budoucnosti to tak nebude. Medicína umí zázraky a Andy evidentně tvrdě pracuje,“ argumentuje Lendl a připomíná příklad Rafaela Nadala. Ten ještě loni na podzim chodil o berlích a netušil, zda ještě někdy bude hrát. Pak dorazil do Austrálie a získal rekordní jednadvacátý grandslam. „Tihle kluci mají neskutečné zaujetí, jsou jako buldoci a chtějí zvládnout věci, které před nimi ještě nikdo nedokázal. Jen se podívejte na Rafu!“

Nadal měl Austrálii, Murray nyní cílí na Wimbledon. Na travnatou část roku se již začne připravovat koncem května, když nastoupí na challengeru v Surbitonu. „Tráva je Andyho nejlepším povrchem, pro řadu hráčů zase nejhorším, což zvyšuje jeho šance,“ připomíná Lendl, že ještě v roce 2017 hrál Murray ve Wimbledonu čtvrtfinále, ačkoliv s bolavou kyčlí sotva chodil.

Kromě strategické přípravy bude britský tenista sázet i na další Lendlovo kouzlo. Když rodák z Ostravy sedával v jeho boxu, byl na kurtu mnohem klidnější, dokonce ani tolik nefuckoval. Britští novináři spočítali, že s Lendlem po boku měl tenista o 13 procent vyšší úspěšnost zápasů než bez něj. „Cítil se v pohodě, což je zásadní. Když hrajete zápasy proti nejlepším, nesmíte se ani na vteřinu nechat frustrovat, jinak vás to zničí,“ káže Lendl před závěrečnou etapou s Murraym, které dali Britové jméno Mission Improbable – Nepravděpodobná mise.

Kdo jiný by ji měl ale zvládnout než tihle dva?

Jak šla spolupráce Lendl - Murray

Pod všemi největšími úspěchy kariéry britského tenisty Andyho Murrayho je podepsán trenér Ivan Lendl. Dvě olympijská zlata, tři grandslamové tituly, trofej z Masters i výstup na první místo žebříčku – to vše uhrál kudrnatý Skot v režii ostravského rodáka.

Lendl trénoval Murrayho od začátku roku 2012. V závěru jejich první společné sezony se skotský tenista dočkal po čtyřech prohraných grandslamových finále (stejně jako Lendl na počátku kariéry) na US Open prvního titulu a následující rok ukončil po 77 letech čekání britských fanoušků na domácího vítěze mužské dvouhry ve Wimbledonu. V All England Clubu také Murray rok předtím vyhrál olympijský turnaj.

Dohromady se dali podruhé v červnu 2016 před turnajem v Queensu. Ten britský tenista vyhrál stejně jako navazující Wimbledon. Během půl roku získal dohromady 8 titulů včetně druhého olympijského zlata a rok zakončil poprvé v kariéře na prvním místě světa. Obrovským nasazením si ale také odrovnal kyčel, koncem sezony 2017 se s Lendlem rozešel a v lednu 2018 šel na složitou operaci.