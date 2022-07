Skok o více než 900 míst za rok. Je to speciální, říká Nosková o elitní stovce

Když se blížila na tiskovou konferenci po postupu do semifinále Livesport Prague Open, už dobře věděla, že se v pondělním vydání světového žebříčku jistě objeví v první stovce. Sedmnáctiletá Linda Nosková bude v elitní společnosti dokonce nejmladší ze všech. „Je to speciální. Ale ještě by nebylo špatné udělat kolečko, dvě tady v Praze, abych si to upevnila,“ usmála se. V sobotním semifinále narazí v českém derby na Marii Bouzkovou.

Je to úctyhodný počin. Na startu loňské sezony byla Linda Nosková 1027. hráčkou světa. Za rok a půl poskočila o více než 900 míst. Za postup do semifinále Prague Open jí náleží 93. pozice a to samozřejmě nemusí být konečná. „Je to pěkné, dala jsem si to na konci roku za takový imaginární cíl pro sezonu,“ prohlásila po čtvrtfinálové výhře. V pondělí rozšíří počet českých tenistek v top 100 na osm. „Je to hezký výsledek. Samozřejmě chci ještě vyšší skóre v průběhu kariéry, ale hezky se to poslouchá,“ přikyvovala.

Nosková vedla nad Nao Hibinovou 6:3 a 4:2, když Japonka zápas skrečovala. Stejný osud měl její souboj prvního kola s Natalií Vichljancevovou z Ruska. „Už jsem trenérovi říkala, že tolik skrečí jsem nezažila skoro za celý život,“ divila se Češka.

Duel s přemožitelkou Barbory Krejčíkové měla pevně ve svých rukou. Tři ztracené gamy uprostřed první sady byly důsledkem ztráty koncentrace. „Zaspala jsem, protože jsem viděla stav 4:0 a byla to taková pohoda. Tradičně jsem si začala zkoušet světové údery, které mi nevycházely. Pak jsem se vrátila ke hře, se kterou jsem do zápasu šla původně a už jsem set dohrála,“ oddechla si Nosková. Ušetřila tak nějaké síly po náročné čtvrteční bitvě s Alizé Cornetovou (7:5, 1:6, 7:6).

O postup do finále se utká s o šest let starší Marií Bouzkovou, která přehrála Rusku Oxanu Selechmetěvovou (6:3, 6:0). „Semifinále s Češkou bude skvělé. Ona hraje podobnou hru jako já, možná o něco rychleji. Je zkušená, umí na betonu. Měli jsme na začátku turnaje spolu sparing. Nic to nepředpovídá, ale co jsem viděla, máme stejnou hru,“ konstatovala Nosková.

Tenistka pocházející z Bystřičky na Valašsku se stala po Američance Coco Gauffové teprve druhou hráčkou narozenou po roce 2004, která postoupila do semifinále podniku WTA.

Tento týden se Nosková na Spartě potkávala i s Tomášem Berdychem, rodákem z Valašského Meziříčí, který se připravuje na veteránský turnaj v Pule. „Měli jsme spolu i jeden den hrát, ale to nevyšlo. Ale vidím ho tu každý den. Nějaký pátek ho znám osobně. Známe se dobře, ale zatím mi nic neradil,“ smála se Nosková.