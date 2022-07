Nosková v Praze dál šokuje! Česko bude mít finalistku, uspěla i Bouzková

Třetí semifinalistkou se stala jednadvacetiletá Ruska Anastasia Potapovová, která deklasovala světovou dvojku a nasazenou jedničku Anett Kontaveitovou z Estonska dvakrát 6:1. Turnajová sedmička Potapovová vyzve Polku Magdalenu Linetteovou, nebo Číňanku Wang Čchiang.

Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Bouzková potvrdila proti kvalifikantce Selechmetěvové roli favoritky. V první sadě sice přišla dvakrát o servis, díky čtyřem brejkům ale získala potřebné vedení. Sadu zakončila čtvrtým proměněným brejkbolem.

Ve druhé sadě pokračovala čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy v jistém výkonu. Za stavu 4:0 a 30:30 přerušil utkání na chvíli déšť. Po něm musela Bouzková odvracet ještě tři brejkboly, nepříjemné okamžiky ale zvládla a po dalším prolomeném servisu nadělila ruské soupeřce kanára. V duelu s Noskovou zabojuje své o čtvrté finále v kariéře.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy Nosková pokračuje v Praze ve svém životním tažení. Proti přemožitelce Barbory Krejčíkové z druhého kola Hibinové výborný vstup do utkání a po dvou brejcích vedla 4:0. Poté také o svůj servis dvakrát přišla, od stavu 4:3 ale vyhrála 112. hráčka světa zbývající gamy a získala první set.

Hibinová, které patří ve světovém žebříčku až 251. místo, si vyžádala ve druhém setu za stavu 2:1 pauzu na ošetření a nechala si dlouho masírovat záda. Potíže při podání měla ale i nadále, ztratila tři hry za sebou a ze zápasu odstoupila.

Nosková postoupila v Praze po skreči už podruhé, v úvodním kole proti ní nedohrála Ruska Natalia Vichljancevová. Díky premiérové účasti v semifinále si mladá Češka zajistila první posun do první stovky žebříčku WTA.

„Je to pěkné. Na konci roku jsem si to dala za takový imaginární cíl. Je hezké, že se mi to podařilo dosáhnout, ale samozřejmě mi budou padat loňské body z Přerova. Takže by nebylo špatné si tady dát v Praze ještě jedno nebo dvě kolečka, abych si to upevnila,“ uvedla na tiskové konferenci Nosková.

Sedmnáctiletou Češku ještě odpoledne čeká čtvrtfinále čtyřhry s vrstevnicí Lucií Havlíčkovou. Vyzvou ruský pár Angelina Gabujevová, Anastasia Zacharovová.

Jednadvacetiletá Potapovová zdolala Kontaveitovou vůbec poprvé v kariéře a po dvou předchozích porážkách. Oplatila jí také týden starou porážku ze semifinále v Hamburku. Rodačka z ruského Saratova dosud netratila v Praze ani set.

Přemožitelka Lucie Havlíčkové z 2. kola Kontaveitová ztratila v zápase pětkrát servis, naopak si nevypracovala ani jednu brejkbolovou příležitost. O její porážce rozhodly vždy úvody setů, v obou prohrávala 0:4. Potapovová postoupila po 51 minutách hry.

„Soupeřka hrála skvěle. Dneska jsem to mentálně ani fyzicky nebyla já. Byla jsem unavená. Hrála jsem i minulý týden a myslím, že to na mě dolehlo. Rozhodně jsem dnes nehrála svůj nejlepší tenis. Všechny zásluhy patří soupeřce. Ani nemůžu říct, že by mě v zápase něčím překvapila. Kdybych byla ve své kůži, celé by to vypadalo jinak,“ řekla novinářům Kontaveitová.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Potapovová (7-Rus.) - Kontaveitová (1-Est.) 6:1, 6:1

Nosková (ČR) - Hibinová (Jap.) 6:3, 4:2 skreč

Bouzková (8-ČR) - Selechmetěvová (Rus.) 6:3, 6:0.