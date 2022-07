Nakoplo ji magické místo, září v Praze. Nosková (17) míří do elitní stovky

V úvodní části sezony se sebou nebyla zcela spokojená, vše se ale zlomilo na místě, kde v loňském roce slavila vítězství v juniorské dvouhře Roland Garros.

„Před tím jsem se do toho nemohla vůbec dostat. Necítila jsem, že hraji dobře. Paříž je pro mě ale magické místo,“ usmála se Linda Nosková.

Po kolapsu na domácím turnaji na Štvanici se vydala do města nad Seinou. V kvalifikaci už mezi dospělými tenistkami vyhrála tři zápasy a v 1. kole trápila šampionku US Open Emmu Raducanuovou z Velké Británie (7:6, 5:7: 1:6). „Jsem ráda, že jsem tam hrála čtyři zápasy. Bylo to skvělé,“ ohlédla se.

Následně učinila rozhodnutí, že místo wimbledonské kvalifikace zůstane na antuce. Na „stovce“ v německém Versmoldu pak získala jeden z největších titulů kariéry a vybojovala další body do světového žebříčku.

„Byla to dobrá volba. Příští rok do Wimbledonu určitě zamířím. Teď bych tam ani nejela stoprocentně připravená. Zbytečně bych spěchala,“ vysvětlovala Nosková.

Faktor, že se v Londýně letos po kontroverzním rozhodnutí ATP a WTA nerozdávaly body do žebříčku, přebyl i lákadlo v podobě potenciálního setkání s idolem Serenou Williamsovou. „Doufám, že ji potkám příští rok, nebo třeba teď v Americe,“ usmála se mladá Češka.

Ve světovém žebříčku patří Noskové 112. pozice. Osmnácté narozeniny přitom oslaví až v listopadu. Mladší hráčku byste na lepší pozici hledali marně.

Po Praze navíc půjde minimálně o 7 míst nahoru a elitní stovka je už doslova na dohled. „Pro mě je ale důležitější jak hraju. Kdybych hrála špatně, ale byla třeba do stovky, tak bych se úplně necítila dobře, že se dostávám do velkých turnajů,“ řekla pokorně.

Po výhře nad Ruskou Natalií Vichljancevovou (6:2, 3:1 skreč) Nosková ve druhém kole udolala bývalou světovou jedenáctku Cornetovou a slavila největší výhru kariéry.

„V dospělých určitě. Tohle je WTA a téhle výhry si cením nejvíc, protože je to s hráčkou z první stovky, což jsem ještě nikdy neporazila,“ cenila si vítězství.

Na kurtu dřela téměř dvě a půl hodiny. „Cítím se dost unavená. Vzalo mi to hodně sil. Alizé chce hodně běhat a hrát to přes výměny a já jsem pravý opak. Nějak jsme to zprůměrovali, ale i tak to bylo docela dlouhé,“ líčila Nosková.

V pátek se ve čtvrtfinále utká s přemožitelkou Barbory Krejčíkové Nao Hibinovou z Japonska, potřebuje zregenerovat. „Asi strávím další tři hodiny ve studené vodě. Dám si dobrou večeři a půjdu spát brzy,“ shrnula.