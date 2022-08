Serena oznámila konec kariéry. Chystá loučení na US Open, chce další dítě

Jedna velká kariéra brzy skončí. Legendární Serena Williamsová v rozhovoru pro nové vydání časopisu Vogue oznámila plánovaný odchod z tenisu. Čtyřicetiletá hráčka se chystá skončit po blížícím se US Open. „Je to ta nejtěžší věc, jakou jsem si dokázala představit,“ uvedla americká tenistka.

Majitelku třiadvaceti grandslamových titulů v poslední době trápily zdravotní problémy. Od loňského Wimbledonu si dala pauzu a vrátila se v Londýně takřka na den přesně po roce. Hned v prvním kole ale prohrála s Francouzkou Harmony Tanovou. Druhý zápas po comebacku sehrála včera na turnaji v Torontu, tentokrát už uspěla v souboji se Španělkou Nuriou Parrizas-Diazovou.

Moc dalších duelů už ovšem Williamsová přidat nehodlá. „Nechci, aby to skončilo, ale zároveň jsem připravená na to, co bude dál,“ poznamenala. A věří, že se rozloučí doma na US Open, které startuje 29. srpna.

Hvězdná tenistka vysvětlila, že chce trávit víc času s manželem Alexisem i pětiletou dcerou Olympií. A zároveň prozradila, že by si přála, aby se její rodina ještě rozrostla.

„V posledním roce se s Alexesem snažíme o další dítě. Od lékaře jsme nedávno dostali informace, které mě uklidnily a dodaly mi pocit, že kdykoliv budeme připravení, můžeme rodinu rozšířit. Ale rozhodně už nechci být znovu těhotná jako sportovkyně,“ podotkla.