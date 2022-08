Cetkovská kapitánkou zlatého týmu. Naplňuje mě to, říká bývalá tenistka

Bývalá tenistka Petra Cetkovská (vlevo) v nové roli kapitánky dovedla české hráčky do čtrnácti let až ke zlatu • facebook.com

Bývalá tenistka Petra Cetkovská (vlevo) v nové roli kapitánky dovedla české hráčky do čtrnácti let až ke zlatu • facebook.com

Pod dalším úspěchem českého tenisu je podepsána Petra Cetkovská. Bývalá 25. hráčka světového žebříčku dovedla na prostějovském mistrovství světa družstev do 14 let dívky až ke zlatu. Na tomto podniku kdysi sama startovala a nyní si užívala tažení v roli kapitánky. „Naplňuje mě to. Sama jsem až překvapená, jak moc,“ usmívá se.

České družstvo na mistrovství světa neprohrálo jediný zápas a ve finále porazilo Německo. Tým ve složení Laura Samsonová, Alena Kovačková a Eliška Forejtková předvedl na prostějovské antuce dominantní výkon. „Holky byly velkými favoritkami. Přijely s titulem mistryň Evropy, navíc Ája i ve dvouhře. Ve finále čtyřhry si zahrály všechny proti sobě. Tato role není vůbec snadná, je to velký tlak. Navíc hrály doma, chtěly předvést skvělé výkony. Vše ale zvládly výborně,“ chválí Cetkovská.

Na prestižní mládežnické akci dříve bojovaly i grandslamové vítězky Ashleigh Bartyová, Amélie Mauresmová, Justine Heninová či současná tenisová vládkyně Iga Šwiateková. Mladé Češky navázaly na titul z roku 2019, kdy byly v sestavě sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy s Nikolou Bartůňkovou. Všechny už okusily i elitní tenisový okruh, což by se mohlo týkat i čerstvých šampionek.

„Budou-li zdravé a vydrží jim stejná chuť na sobě pracovat, není důvod, proč by i ony nemohly již za pár let startovat na turnajích WTA,“ tvrdí Cetkovská a svěřenkám předává cenné rady. „Říkám jim třeba, že ne vždy zvítězí ten, kdo hraje nejkrásnější tenis. Někdy je třeba zatnout zuby a vyhrát ošklivě. Snažit se najít řešení, jak vyhrát, i když to ten den vůbec nejde. O to je pak vítězství cennější.“

Český tenis v minulém týdnu slavil kromě světového titulu i zlato hráček z ME do 16 let. „Je to naprosto skvělé, že úspěchy přicházejí ze všech stran a mohlo by to být bráno již jako samozřejmost, ale opak je pravdou. Je to nesmírně těžké mít stále nové generace talentovaných dívek,“ vysvětluje Cetkovská. Klíčovou roli hrají obětaví rodiče i trenéři. „Dívky pak chtějí napodobit své starší krajanky a být také úspěšné, protože vidí, že to možné je. Tenis je krásný sport, ale bez dřiny na něj nelze ani pomyslet,“ upozorňuje Cetkovská.

Rodačka z Prostějova se mohla radovat z úspěchu v nové roli na kurtech, kde sama vyrůstala. Ke zlatu jí pak gratulovala šéfka německé lavičky Anna Lena Groenfeldová, která se s Cetkovskou potkávala na turnajích už od mládí. „Říkaly jsme si, že ty krásné časy rychle utekly,“ přiznává česká kapitánka.

Profesionální kariéru Cetkovská ukončila před šesti lety, kdy ji zastavilo zranění kolena. Ve světovém žebříčku se prosadila až do elitní třicítky a vzpomínat může i na bitvy na největších tenisových scénách. „Jeden z posledních zápasů vůbec jsem odehrála v rámci night session proti Caroline Wozniacké na kurtu Arthura Ashe. Na začátku lidé skandovali a fandili Caroline a během zápasu otočili a fandili mně. Byl to magický moment,“ vzpomíná na výhru ve 2. kole na US Open 2015. Vrátí se časem Cetkovská do profitenisu coby trenérka? „Nikdy neříkej nikdy, ale aktuálně to není něco, o čem bych přemýšlela,“ dodává.