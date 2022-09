Vycházející hvězda Nosková (17) o průlomu: Chci hrát světové zápasy

Linda Nosková, vítězka juniorského Roland Garros 2021 přiletěla do Ostravy z Tallinu. Tam v kvalifikaci uspěla a dostala se i přes první kolo.

Jak se do Ostravy těšíte a jak jste připravená?

„Těším se moc. V Praze jsem v létě hrála dvěstěpadesátku, kterou jsem si hodně užila. Jsem připravená na domácí fanoušky a jsem ráda, že si tady zahraju. Nebylo to vždy úplně v plánu, ale domluvila jsem to s týmem. Že bych si tady opravdu zahrát chtěla. Protože je to velký turnaj.“

Konkurence je našlapaná, jak se cítíte v takové společnosti?

„Jelikož jsem vysloveně řekla, že tady chci být, tak jsem počítala, že třeba Cornetová, která je kolem 32. místa na světě, už se do hlavní části nedostane. Od začátku jsem věděla, že to bude těžké. I kvalda stojí za to, budu mít dobrý zápas nebo zápasy, to jsem ráda.“

V Praze vám to vyšlo výborně, dostala jste se až do semifinále. Můžeme se těšit na něco podobného v Ostravě?

(usměje se) „To uvidíme. Teď jsem přijela z turnaje, zvykám si na prostředí, míče, jinou halu. Celkově je to všechno jiné, tak uvidíme, jak si zvyknu.“

Máte v turnaji soupeřku, se kterou byste si chtěla vyloženě zahrát? Nebo se jí naopak vyhnout?

„Hmm. Není tady nikdo, koho bych si výhradně nepřála. Opravdu, jsou tady světové hráčky. Proto hraju tenis, abych s nimi i hrála světové zápasy. Hlavně chci projít kvaldou, abych se mezi ně dostala.“

Takže projít kvalifikací a vyřadit Šwiatekovou?

(zasměje se) „Ty jo, to by byl dobrý plán. Ale takový asi mají všichni a jen opravdu pár lidem se to povedlo.“

V Ostravě jste hrála už ve svých třinácti letech na mistrovství republiky, vzpomínky vám naskočily?

„První kolo jsem tehdy hrála myslím s Tomanovou. Obrovská zkušenost! A měla jsem i jeden článek, ve kterém se o mě zmínili, to jsem byla nadšená.“ (usmívá se)

Máte ho doma ještě schovaný?

„Asi by se ještě někde našel...“

Jste z Valašska, kolik vám dorazí podporovatelů z rodiny?

„Jsem z Bystřičky Velké Lhoty, to je tak hodina a půl. Přijedou tři.“

Tři řady?

(zasměje se) „To zase ne.“

Už jste se nakoukla do elitní stovky, jste na její hraně. Jak se v ní cítíte?

„Jo, začala jsem v roce 2021, hlavní štreku jsem ušla tam. Věděla jsem, že letos to bude ještě těžší. Z nějakého třístého místa jsem se chtěla posunout do stovky. Spoustu turnajů se mi povedlo, spousta ne. Jsem ráda za každý zápas, který můžu na WTA turnajích hrát.“

Cílem je tedy, abyste se na Australian Open už dostala bez kvalifikace?

„Určitě! Už jsem si i přesně spočítala, kolik chci mít bodů, abych se tam dostala. Ještě jich pár musím nasbírat...“