Plíšková se těší na fanoušky v Ostravě: Hrála bych i s případnými problémy

Karolína Plíšková se raduje z postupu do osmifinále US Open • ČTK / AP / Adam Hunger

Belinda Bencicová jde pogratulovat Karolíně Plíškové k postupu do osmifinále US Open • ČTK / AP / Adam Hunger

„Jsem spokojená, ale dobrých hráček se tady sjelo dost, takže i kvalda je nabitá,“ komentovala Karolína Plíšková, která zápasy losovala. „I v kvalifikaci jsou silné hráčky. První tam je myslím 34. na světě. Ale uvidíme, každý zápas bude těžký.“

Sama si viditelně oddechla, že poblíž v pavouku není polská suverénka Iga Šwiateková. Pokud by Plíšková postoupila, čekala by ji Maria Sakkariová. „To už by byla výzva, ale na další kola zatím nebudu koukat. Nejdřív se tam musím dostat,“ usmála se. „Jsem hlavně ráda, že jsem v Ostravě zpátky. Zahrát si před českými fanoušky je pro mě vždy něco speciálního. Mám hezké vzpomínky i díky zápasům Fed Cupu.“

Na ostravském turnaji se Plíšková naposledy ukázala před dvěma lety. „To byl covid, takže nebyli žádní lidi. Slyšela jsem, že letos jich má přijít spousta, takže toho chci odehrát hodně. Hrát po delší době doma je určitě super a rozhodně chci předvést dobrý tenis.“

Před rokem vynechala kvůli zranění. „Motivace je pořád stejná, pokaždé je důležité podat kvalitní výkon. Zároveň vím, že ti, co mě pravidelně sledují, se dívají i na moje ostatní zápasy, takže nějakou představu mají. Každopádně věřím, že mám pořád co ukázat.“

Ambice? Ve zkratce – odehrát hodně zápasů. „Nehrála jsem dlouho doma, takže se pokusím udělat, co nejlepší výsledek. Užívat si zápasů se mi v poslední době sice moc nedaří, ale chci, aby mě lidi viděli. Nevím, kdy budu mít další příležitost si zahrát doma.“

Do Ostravy přicestovala Plíšková autem. Příjemná změna proti nekonečnému přelétávání. „Turnajů, které se dají takhle objet autem, není úplně tolik. Pro mě maximálně dva za rok, takže určitě to je lepší, že nemusím do letadla. Autem je to mnohem příjemnější. Příjemná změna.“

Žádné zdravotní trable českou ranařku netrápí. „A i kdybych nějaké potíže měla, tak bych tady stoprocentně hrála,“ dodala Plíšková.

Hlavní soutěž turnaje WTA 500 začne v pondělí 3. října. Minimálně čtyři Češky by se měly představit v úvodních dvou dnech – výjimkou je Barbora Krejčíková, která postoupila do závěrečných bojů v Tallinnu a do Ostravy se teprve bude přesouvat.

Nasazená jednička Iga Šwiateková má v prvním kole volno. „Mít v pavouku někoho takového je sen každého diváka i pořadatele,“ těší Tomáše Peteru, majitele pořádající agentury Perinvest. Volno mají i Paula Badosaová, Anett Kontaveitová a Maria Sakkariová. Do turnaje zasáhnou nejprve ve středu.

Vstupenky na akci, ve které se představí 6 grandslamových vítězek a tři hráčky, které se držely na prvním místě světového žebříčku, rychle mizí. Na první dvě kola je jejich cena 300 a 400 korun, od čtvrtfinále do finále pak 400 a 500 korun.