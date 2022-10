Polské peklo? Doufám, že čeští fanoušci budou lepší, věří Kvitová

Dojatá Petra Kvitová po postupu do osmifinále US Open • ČTK/AP

V sezoně vás trápilo zápěstí, jak se cítíte a v jakém jste rozpoložení?

„Musím říct, že zápěstí mě teď netrápilo, byly to jiné věci. Ještě týden zpátky jsem ležela v posteli, možná je rýma ještě i trošku slyšet. To je asi jediné, s čím momentálně bojuju. Jsem ráda, že už jsem v takovém stavu, že jsem se mohla zúčastnit. Proto jsem přijala volnou kartu. Bylo to na poslední chvíli, protože jsem opravdu čekala, jak mi bude a jak bude tělo vypadat. Těším se moc. Doufám, že v pondělí přijde spoustu lidí a poženou mě.“

Zápěstí už je tedy v pořádku?

„Teď je to v pohodě.“

Hrajete doma, kousek od Fulneku, na Fed Cup jste vždy sháněla desítky a stovky lístků pro rodinu a známé. Je to takové i teď?

„Teď je to zatím jenom deset lístků. (zasměje se) Uvidíme, jak se bude dařit nebo nedařit, ale každopádně jsem ráda, že to je takto blízko. Každý den jsem dojížděla domů, viděla jsem rodiče, rodinu. V pondělí mě samozřejmě přijede podpořit, kdo může. Tím, že je to večer, tak je to fajn. Je po práci, po škole. Těším se. Jak na mé blízké, i fanoušky z Ostravy, kde nás viděli už spoustukrát bojovat. A vždycky vítězně. Doufám, že to nebude jiné.“

Loni jste v Ostravě padla až v semifinále s Kontaveitovou, věříte, že zase bude víc diváků a požene vás plná hala?

„Teď trošku lítají chřipky, nachlazení a tyto věci, ale není to tak hrozné, jako byl covid. Tak doufám, že se to bude zlepšovat. Doufám, že lidi přijdou. Tenis v Ostravě a v Moravskoslezském kraji mají hodně rádi, tak doufám, že to bude vidět.“

V Ostravar Aréně jste prohrála jen s Kontaveitovou, jinak jste tady byla ve dvouhrách Fed Cupu stoprocentní. Sedí vám povrch, hala, prostředí?

„Na Fed Cupy jsme měli trošku jiný povrch, než je teď. Bohužel pro mě. Ale s tím se nedá nic dělat, doufám, že se to během týdne ještě trochu ohobluje. Ve Fed Cupu mám obecně skvělou bilanci, takže to je podle mého hlavně Fed Cupem. Vždy byly plné arény – tady, v Praze, Brně. Vždycky nás fanoušci hnali dopředu, měly jsme skvělý tým. A pohodový týden se vždy odrážel na víkendu, kdy jsme všechny podávaly skvělé výkony. S Luckou Šafářovou jsme to v Ostravě asi odedřely nejvíc, vzpomínky na halu jsou skvělé. Fed Cup a turnaje jsou ale něco jiného. Tento turnaj byl už loni hrozně silný. A letos je ještě silnější. Semifinále pro mě byl loni velký úspěch, ráda bych si to zopakovala. Ale hráčky, které tady přijely a ještě přijedou, jsou opravdu skvělé. Na žebříčku i herně.“

Hvězdou Agel Open 2022 je Iga Šwiateková z Polska. V čem je z vašeho pohledu její síla?

„Iga měla neskutečnou sezonu, vyhrála dva grandslamy a stala se světovou jedničkou. Myslím, že rozhodně právem, protože předvádí jinou hru než ostatní holky. Právě tím si získala dominanci. Přijde mi, že hraje takový chlapský tenis, jde to vidět v pohybu. V televizi to asi tak nevypadá, ale je hrozně rychlá, velmi dobře čte hru, u každého míče je skvěle postavená. I z obrany zahraje dobrý úder, takže je s ní hrozně náročné hrát a vyhrávat balony a gamy. Střídá podání, takže i forhend zahraje nahoru a rychle. I variace její hry je to, co ji dělá takovou hráčkou.“

Poženou ji i polští fanoušci, kteří umí být hodně bouřliví. Jste připravená na polské peklo?

„Doufám, že čeští fanoušci budou lepší než polští! Mohli bychom si tady dát nějakou soutěž. (usmívá se) Myslím si, že Poláků určitě přijede hodně, mají to za rohem a pro turnaj je to jedině dobře.“

Jak nahlížíte na nastupující generaci mladých českých tenistek?

„Je jich spousta, takže doufám, že nás třeba napodobí i ve Fed Cupu. A taky nějaký vyhrají. (usměje se) Samozřejmě je nejdůležitější, ať všechny vydrží zdravé a v takové herní formě, jakou mají teď. Je jich tam opravdu spousta, takže doufám, že se máme v budoucnu na co těšit.“